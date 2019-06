Susann Krätz, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Oranienburg in einer Einsatzzentrale der Feuerwehr für Evakuierung.

In Oranienburg werden zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Vom Sperrkreis ist auch der Bahnhof betroffen.

Blindgänger Bomben werden in Oranienburg entschärft: Vorbereitung laufen

Oranienburg. In Oranienburg haben die Vorbereitungen zur Entschärfung von zwei Weltkriegsbomben begonnen. Knapp 9500 Anwohner mussten am Donnerstagmorgen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen. Betroffen sind auch ein Krankenhaus, ein Seniorenheim, der Bahnhof und mehrere Kitas, Schulen und ein Hort, so die Stadt.

Seit 8 Uhr ist ein Sperrkreis von rund 1000 Metern um ein Gewerbegrundstück unweit des Bahnhofs gezogen. Zwei Stunden führten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei im Sperrkreis Kontrollen durch. Die Stadt rechnet für die Entschärfung jeweils drei Stunden pro Bombe ein. Voraussichtlich gegen 17 Uhr soll die Absperrung aufgehoben werden, wie eine Sprecherin der Stadt Oranienburg sagte.

Die amerikanischen 250-Kilo-Blindgänger mit chemischen Langzeitzündern wurden vor zwei Jahren bei einer systematischen Kampfmittelsuche entdeckt.