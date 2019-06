Blaulicht-Blog: Gewalt eskaliert am Alex - zwei Verletzte

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 12. Juni.

+++ Erneut Streit am Alexanderplatz +++

Auf dem Alexanderplatz in Mitte kam es in der Nacht zu Mittwoch mal wieder zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Dabei wurde eine der beiden verletzt. Die andere Person wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Weiteres ist bislang nicht bekannt und wird ermittelt.

Die Verletzten werden versorgt, die Polizei ermittelt. Foto: Thomas Peise

+++ Gewitter und Starkregen: Ausnahmezustand in Berlin +++

Ein Gewitter zog am Dienstagabend und in der Nacht zu Mittwoch über Teile der Stadt und Potsdam hinweg. Eine erste Front traf am Abend vor allem den Südwesten Berlins. Der unwetterartige Regenfall sorgte im Berliner Stadtgebiet für zahlreiche Einsätze der Feuerwehr. Auf der A100 in Höhe der Abfahrt Kaiserdamm waren die Fahrbahnen in beiden Richtungen überflutet. Einige Autofahrer blieben mit ihren Fahrzeugen im Wasser stecken. Erst die Feuerwehr konnte die Autos aus dem Wasser ziehen.

