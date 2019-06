In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 11. Juni.

+++ Auto nach Unfall von der Straße geschoben +++

Bei einem Unfall in der Nacht zu Dienstag im Pankower Ortsteil Wilhelmsruh ist ein Autofahrer verletzt worden. Der Mann hatte nach ersten Informationen an der Kreuzung Hauptstraße und Lessingstraße die Vorfahrt missachtet. Ein Laster prallte seitlich in das Auto und schob es auf einen Grünstreifen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Autofahrer kam in ein Krankenhaus.