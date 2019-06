Blaulicht-Blog: Mann lehnt Drogenkauf ab - Dealer sticht zu

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin an Pfingstmontag, 10. Juni.



+++ Drogenhändler sticht zu und verletzt 28-Jährigen +++

Ein mutmaßlicher Drogenhändler hat am Sonntagabend einen Mann in Kreuzberg verletzt. Nach Zeugenaussagen sprach der 35-Jährige gegen 21 Uhr einen 28-Jährigen und dessen Begleiter am Kottbusser Tor an, um ihnen Drogen zu verkaufen. Beide lehnten ab und liefen weiter. Der mutmaßliche Drogenhändler soll jedoch nicht abgelassen haben und weiter zudringlich geworden sein, worauf ihn der 28-Jährige von sich wegschob. Der Mann schlug daraufhin sofort auf den Jüngeren ein, auch mit einer Glasflasche, bis dieser zu Boden ging. Dort stach er ihm zusätzlich mit einem Messer ins Bein und floh anschließend. Von Passanten herbeigerufene Polizisten konnten den mutmaßlichen Messerstecher jedoch festnehmen und brachten ihn anschließend in ein Polizeigewahrsam. Kurz vor der Festnahme hatte der Tatverdächtige laut Polizei noch das Messer und Drogen weggeworfen. Die Einsatzkräfte hatten das beobachtet und Messer und Drogen beschlagnahmt. Sanitäter brachten den Niedergeschlagenen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der 35-jährige mutmaßliche Täter wurde der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 5 überstellt.



+++ Auto durch Feuer leicht beschädigt +++

In Friedrichshain ist ein Auto in der Nacht zu Pfingstmontag durch ein Feuer leicht beschädigt worden. Gegen 2.45 Uhr bemerkte ein Zeuge an der Rigaer Straße vier Personen, die an den geparkten Ford herantraten. Eine Person duckte sich dann ab und im Anschluss entfernten sich die Menschen. Kurz darauf sah der Zeuge eine Flamme an dem vorderen, linken Reifen und hörte einen Knall, woraufhin er Polizei und Feuerwehr rief. Brandbekämpfer mussten nicht mehr tätig werden, da das Feuer bereits von alleine erloschen war. Die Ermittlungen führt ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.

+++ Ermittlungen nach versuchter Körperverletzung +++

Der Polizeiliche Staatsschutz führt seit Sonntagabend Ermittlungen zu einer versuchten Körperverletzung und einer Beleidigung mit fremdenfeindlichem Hintergrund in Alt-Hohenschönhausen. Ersten Ermittlungen zufolge war ein 23-Jähriger gegen 18.15 Uhr mit seinem Roller in der Simon-Bolivar-Allee in Richtung Große-Leege-Straße. Kurz vor der Goeckestraße fuhren zwei Brüder, 32 und 33 Jahre alt, aus einer Zufahrt auf die Fahrbahn, woraufhin der 23-Jährige bremsen und anhalten musste. Der 32-Jährige legte daraufhin sein Fahrrad auf die Straße und ging zu dem Rollerfahrer. Der Radfahrer soll dann dem Rollerfahrer mehrmals gegen den Helm geschlagen und versucht haben, ihm diesen vom Kopf zu reißen. Der ein Jahr ältere Bruder des Radfahrers soll dann den 23-Jährigen fremdenfeindlich beschimpft haben. Anwohner, die zwischenzeitlich auf die Situation aufmerksam geworden waren, riefen die Polizei. Auch der 23-Jährige, der sich von den Brüdern lösen konnte, rief die Polizei. Polizisten nahmen dann die Personalien der Brüder auf und entließen sie im Anschluss.

+++ Festnahme nach gefährlicher Körperverletzung +++

Eine Frau ist nach einer gefährlichen Körperverletzung am Sonntagvormittag in Reinickendorf vorläufig festgenommen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll die 38-Jährige gegen 10.45 Uhr auf einem Hinterhof in der Gesellschaftstraße mit einer ein Jahr älteren Nachbarin in einen Streit geraten sein und versucht haben, die Nachbarin mit einem Messer zu attackieren. Der 38 Jahre alte Ehemann der Nachbarin ging dazwischen und soll dann von der 38-Jährigen mit dem Messer an den Armen verletzt worden sein. Vor dem Eintreffen der zwischenzeitlich von Anwohnern gerufenen Polizei war die mutmaßliche Angreiferin in ihre Wohnung geflüchtet. In dieser wurde sie kurz darauf vorläufig festgenommen. Das Messer entdeckten Polizistinnen und Polizisten in der Küche und beschlagnahmten es. Der Verletzte kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Festgenommene wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung in ein Polizeigewahrsam gebracht. Anschließend wurde sie in ein Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen.

Bereits am Sonnabend soll es zwischen den beiden Frauen zu Auseinandersetzungen gekommen sein, nachdem die Kinder der beiden Frauen am Freitag gestritten hatten. Die 38-Jährige soll die 39-Jährige mit einem Messer leicht verletzt haben, während die 39-Jährige die 38-Jährige mit Fäusten geschlagen haben soll. Beide waren zu ambulanten Behandlungen in Krankenhäuser gekommen.

+++ Jugendlicher bei versuchtem Überfall schwer verletzt +++

Bei einem versuchten Überfall am Sonntagvormittag in Kreuzberg ist ein Jugendlicher schwer verletzt worden. Drei Männer sprachen den 17-Jährigen gegen 9 Uhr am Lausitzer Platz an und verlangten von ihm seine Geldbörse und sein Handy. Als der Jugendliche die Herausgabe verweigerte, wurde er mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen. Anschließend flüchtete das Trio ohne Beute. Der 17-Jährige hatte bei dem versuchten Überfall eine Schnittverletzung an einem Arm erlitten und kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, in dem er verblieb. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 ermittelt.

+++ Ferrari erfasst Radfahrerin +++

Schwer verletzt wurde eine Radfahrerin am Sonntagmittag bei einem Unfall in Halensee. Ermittlungen zufolge befuhr die 43-Jährige gegen 12.15 Uhr mit ihrem Fahrrad den Kurfürstendamm in Richtung Henriettenplatz und wollte links in die Joachim-Friedrich-Straße abbiegen. Dabei achtete sie offenbar nicht auf den entgegenkommenden Verkehr und wurde von einem Ferrari erfasst, mit dem ein 52-Jähriger den Kurfürstendamm in Richtung Adenauerplatz befuhr. Die 43-Jährige stürzte, erlitt schwere Verletzungen und wurde zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus aufgenommen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 übernahm die Unfallbearbeitung.

+++ Fußgänger von Auto erfasst +++

Beim Überqueren einer Straße in Reinickendorf wurde ein Fußgänger am Sonntagnachmittag von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Gegen 14.40 Uhr war bisherigen Ermittlungen zufolge ein 78-Jähriger mit einem Opel in der Emmentaler Straße in Richtung Aroser Allee unterwegs und erfasste kurz vor der Genfer Straße den 30-Jährigen, der von links die Fahrbahn überquerte. Der Fußgänger erlitt Bein- und Armverletzungen und wurde von Rettungskräften zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. In diesem wurde dem Fußgänger auch Blut abgenommen, da die Einsatzkräfte Alkohol in seiner Atemluft wahrgenommen hatten. Die Unfallbearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernommen.

+++ Nachbar mit einer Schusswaffe bedroht +++

Am Sonntagabend soll es in einem Mehrfamilienhaus in der Rhinstraße in Friedrichsfelde zu einer Bedrohung gekommen sein. Gegen 19.20 Uhr klingelte ein 33-Jähriger bei einem 32 Jahre alten Nachbar, da er annahm, dass dieser seine Wohnungstür beschmutzt hätte. Nach dem Klingeln öffnete der 32-Jährige die Tür und soll dabei eine Schusswaffe auf den 33-Jährigen gerichtet haben. Nach einem kurzen Wortwechsel schlug der mutmaßliche Bedroher die Tür wieder zu. Wenige Zeit später hörte der Bedrohte einen lauten Knall aus der Wohnung des Nachbarn und rief die Polizei. Der 32-jährige Tatverdächtige öffnete auf Klopfen, Klingeln und Rufen die Tür nicht, woraufhin Einsatzkräfte einer Einsatzhundertschaft hinzugerufen wurden. Diese drangen schließlich in die Wohnung ein, überwältigten den Mann und nahmen ihn vorläufig fest. Bei ihm fanden Polizistinnen und Polizisten eine Schreckschusswaffe, die sie beschlagnahmten.

Bei der Festnahme verletzte sich der alkoholisierte Mann leicht und wurde ambulant in einer Klinik behandelt. Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von ungefähr 2,6 Promille. Nach Abschluss der Behandlung und der polizeilichen Maßnahmen wurde der 32-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten.

+++ Hakenkreuz geschmiert +++



Unbekannte haben in Adlershof ein Hakenkreuz und Parolen an die Tür eines Imbisswagens geschmiert. Am Sonntagnachmittag kurz vor 14 Uhr stellte der Inhaber des Imbisswagens in der Dörpfeldstraße fest, dass Unbekannte ein Hakenkreuz sowie volksverhetzende und religionsfeindliche Parolen auf die Tür seines Wagens geschmiert hatten. Zudem wurde, wie er später feststellte, auch Buttersäure auf die Wand des Wagens aufgebracht. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.