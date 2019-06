Blaulicht-Blog: Einsatz wegen Massenandrang am „Bricks“

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 9. Juni.

+++ Massenandrang am Club „Bricks“ von Hundertschaft aufgelöst +++

Vor dem Club „Bricks“ im Hotel Hilton in Mitte sorgte ein Massenandrang von Besuchern für einen Polizeieinsatz. Wie die „BZ“ berichtete, hatten die Türsteher entschieden, keine weiteren Gäste mehr in die Diskothek zu lassen. Vor der Disko hätten sich aber weiterhin Hunderte Clubgänger gesammelt, die den Ort nicht verlassen wollten. Erst der Einsatz einer Hundertschaft habe dann dafür gesorgt, dass die Menschenmenge sich auflöste. Laut „BZ“ wurde eine junge Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Grund dafür sei unklar.

+++ Motorradfahrer verletzt sich beim Überholen schwer +++

Beim Überholen eines Autos hat sich ein Motorradfahrer in Löwenberg (Landkreis Oberhavel) schwer verletzt. Der 55-Jährige verklemmte seine Hand zwischen dem Lenker seines Motorrads und dem Außenspiegel des Autos, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er hatte zu spät gemerkt, dass der Autofahrer bremste, und war deshalb sehr dicht an dem Wagen vorbeigefahren. Ein Rettungswagen brachte den Mann nach dem Unfall am Samstag mit der schweren Handverletzung ins Krankenhaus.