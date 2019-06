Blaulicht-Blog - Mehrere Verletzte bei Unfällen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 8. Juni.

+++ Autofahrerin verletzt Radfahrerin schwer +++

Eine Autofahrerin hat am Freitagnachmittag mit ihrem Mercedes eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt. Die 75-Jährige bog gegen 17.45 Uhr mit ihrem Wagen von der Königin-Luise-Straße in Dahlem links in die Englerallee ab und erfasste dabei die entgegenkommende 21-Jährige. Die Radfahrerin stürzte und wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Fahrer flüchtet nach Unfall mit Rollerfahrer +++

Ein Rollerfahrer ist am Freitagabend in Reinickendorf bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 54-Jährige soll gegen 20.40 Uhr auf der Scharnweberstraße Ecke Eichborndamm eine rote Ampel missachtet haben. Auf der Kreuzung wurde er von einem VW erfasst, der von rechts von der Stadtautobahn 111 gekommen war und bei grünem Ampellicht gefahren sein soll. Der Autofahrer ergriff die Flucht Richtung Kurt-Schumacher-Platz. Rettungskräfte brachten den Rollerfahrer mit Arm- und Beinverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik.

+++ Drei Verletzte bei Unfall in Kreuzberg +++

Bei einem weiteren Unfall erlitten in der Nacht zu Sonnabend drei Menschen Verletzungen. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 23-Jähriger gegen 23.35 Uhr mit seinem VW in der Alten Jakobstraße in Kreuzberg die Ritterstraße überqueren. Dabei stieß er jedoch mit einem von rechts kommenden Mercedes eines 33-Jährigen zusammen, der Vorfahrt gehabt hätte. Bei dem Unfall erlitten der 23-Jährige sowie die 56 Jahre alte Beifahrerin des Mercedes schwere Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Mercedes-Fahrer wurde wegen Armverletzungen ambulant in einer Klinik behandelt.

+++ Erneut Auto in Flammen +++

Erneut ist in der Nacht zu Sonnabend in Berlin ein Auto durch ein Feuer stark beschädigt worden. Laut Polizei hatte eine Anwohnerin in der Ostseestraße in Prenzlauer Berg gegen 0.35 Uhr einen Feuerschein bemerkt und einen weglaufenden Mann gesehen. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen, bevor sie auf andere Fahrzeuge übergreifen konnten. Der Opel älteren Baujahrs wurde stark beschädigt. Aufgrund der Beschreibung nahm die Polizei in der Nähe des Tatorts einen Mann fest. Der 31-Jährige bestritt, etwas mit dem Feuer zu tun zu haben und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ein Brandkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++ Maskierter überfällt Spätkauf +++

Ein Maskierter hat in der Nacht zu Sonnabend einen Spätkauf in Charlottenburg überfallen. Der Polizei zufolge hatte der Mann den Laden in der Kantstraße gegen 0.45 Uhr betreten, wo er den 28 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Messer bedrohte und die Einnahmen forderte. Der Angestellte gab dem Täter das Geld, der daraufhin auf einem Fahrrad durch die Weimarer Straße flüchtete. Der Überfallene blieb unverletzt.