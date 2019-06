Karlshorst: Unfall mit Lkw - Gehbehinderte Fußgängerin gestorben

An der Ehrlichstraße in Karlshorst starb eine Fußgängerin bei einem Unfall mit einem Lkw.

In Karlshorst hat ein Lkw eine gehbehinderte Fußgängerin erfasst und tödlich verletzt.

Berlin. In Karlshorst ist es am Freitagmorgen zu einem schweren Unfall gekommen. An der Ehrlichstraße starb eine Fußgängerin bei einem Unfall mit einem Lkw. Derzeit ist der Bereich auf Höhe der Eginhardstraße für den Fahrzeugverkehr und die Tram gesperrt.

Der Unfall ereignete sich gegen 8.30 Uhr im Kreuzungsbereich. Eine Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Lkw-Fahrer stand unter Schock und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie ein Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost sagte. Genaue Angaben zum Unfallhergang liegen noch nicht vor. Die weiteren Ermittlungen hat die Polizei übernommen.

Tödlicher Unfall in Karlshorst - Abbiegeassistent gefordert

Unabhängig davon, wie der Unfall sich genau ereignet hat, gibt es in Berlin schon länger Forderungen nach einem Abbiegeassistenten für Lkw und Schrittgeschwindigkeit. Der Berliner ADFC fordert gar eine eine gesetzliche Pflicht zum Abbiegen in Schrittgeschwindigkeit.

Um die Gefährdung zu verringern, hatte Verkehrssenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) dem Bundesverkehrsminister zudem kürzlich per Brief eine Änderung der Straßenverkehrsordnung vorgeschlagen hat. Demnach sollen schwere Lkw in geschlossenen Ortschaften ohne Abbiegeassistenten nicht mehr fahren dürfen.