Bericht: Clanmitglied Abdallah A.-C. festgenommen

Nach einem Medienbericht ist am Mittwochabend an der Lietzenburger Straße ein Mitglied des A.-C.-Clans festgenommen worden.

Berlin. Wie die „Bild“ online berichtet (Bezahlinhalt), ist Abdallah A.-C. am Mittwochabend gegen 23 Uhr in der City West festgenommen worden. Erst im Januar war der 36-Jährige aus der Haftanstalt Heidering entlassen worden. Bereits am Dienstagmorgen soll es demnach Durchsuchungen an der Anschrift von Abdallah A.-C. gegeben haben. Die Beamten trafen den 36-Jährigen jedoch nicht an. Ein Haftbefehl konnte zunächst nicht vollstreckt werden.

Wie die „Bild“ weiter berichtet, soll eine Frau gegen Abdallah A.-C. ausgesagt haben. Es soll um Erpressung und Zuhälterei gehen.