Abdallah A.-C.: Festnahme von Clanmitglied könnte im Fiasko enden

Am Mittwochabend bekam Abdallah A.-C. erneut Besuch von der Polizei. Im Raum steht der Verdacht der Zuhälterei.

Abdallah A.-C. wurde in Charlottenburg gefasst. Er gilt im Milieu arabischer Familien-Clans als schillernde Persönlichkeit.

Berlin. Abdallah A.-C. gilt im Milieu arabischer Familien-Clans als schillernde Persönlichkeit. Immer wieder war er in teuren Sportwagen ohne Führerschein unterwegs, dann wurde ihm vorgeworfen, an einer Schießerei beteiligt gewesen zu sein. Zuletzt saß Abdallah A.-C. im Gefängnis Heidering. Erst im Januar dieses Jahres kam er wieder auf freien Fuß.

Am Mittwochabend bekam Abdallah A.-C. erneut Besuch von der Polizei. Wie Justizkreise der Berliner Morgenpost bestätigten, wurde der Mittdreißiger gegen 23.30 Uhr an der Lietzenburger Straße in Charlottenburg-Wilmersdorf aufgrund eines Haftbefehls festgenommen. Im Raum steht der Verdacht der Zuhälterei.

Festnahme von Clan-Mitglied Abdallah A.-C.: Verdacht dürften sich nicht erhärten

Der Zugriff könnte allerdings im Fiasko enden. Denn die Justiz rechnet offenbar nicht damit, dass sich der Verdacht gegen Abdallah A.-C. erhärten lässt. Der Grund: Es waren Details zu einer zuvor durchgeführten Razzia durchgesickert, die auch in Medienberichten zu lesen waren. Beweise ließen sich nach dieser Indiskretion nicht mehr erhärten. Womöglich könnten auch Zeugen belastende Aussagen gegen Abdallah A.-C. zurückgezogen haben.

Auch die Staatsanwaltschaft sieht nach Informationen aus Justizkreisen zum jetzigen Zeitpunkt somit keine Chance mehr, den für eine Untersuchungshaft notwendigen dringenden Tatverdacht zu begründen. Ob Abdallah A.-C. bereits wieder auf freien Fuß gesetzt wurde, blieb am Donnerstag unklar.

Lesen Sie auch: Clan-Kriminalität: Diese Männer werden gesucht - mit Bildern

Einstige Geschäftsbeziehung zu Bushido ist beendet

Mitglieder der Familie A.-C. traten in der Vergangenheit immer wieder in der Öffentlichkeit in Erscheinung. Der als Clan-Chef geltende Arafat A.-C. war wegen Körperverletzung und Bedrohung im Januar dieses Jahres zu einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden.

Noch im Gerichtssaal wurde ihm ein Haftbefehl wegen eines weiteren Vorwurfs verkündet. Hintergrund soll eine möglicherweise geplante Entführung von Familienmitgliedern des Rappers Bushido gewesen sein. Arafat A.-C. und Bushido waren einst Geschäftspartner, trennten sich dann aber in einem in aller Öffentlichkeit ausgetragenen Streit.

Mit der Festnahme von Abdallah A.-C. steht nun erneut ein Mitglied der Familie im Fokus der Ermittler. Trotz der spektakulären Vorfälle, mit denen sie in Erscheinung tritt, gilt die Familie als kleinste der bekannten arabischen Großfamilien, von denen einige Mitglieder durch Straftaten auffallen.

Lesen Sie auch: Clan-Mann tyrannisiert Wohnhaus in Spandau