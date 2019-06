Brutale Schlägerei: Diese beiden Club-Gänger werden gesucht

Berlin. Mithilfe von Bildern aus einem Club sucht die Polizei Berlin aktuell nach zwei Männern, die der gefährlichen Körperverletzung verdächtigt werden.

Sie sollen laut Polizei am 9. September 2018 gegen 2 Uhr in dem Kreuzberger Club „Musik und Frieden“ in der Falckensteinstraße mit mehreren Männern in einen Streit geraten sein, der infolgedessen vor dem Gebäude in eine Schlägerei mündete. Die beiden Tatverdächtigen sollen dabei einem 23-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und ihm zudem gegen den Kopf getreten haben, als er bereits am Boden lag. Danach ergriffen die mutmaßlichen Täter die Flucht. Das Opfer erlitt durch den Angriff schwere Kopfverletzungen.

Die Tatverdächtigen werden wir folgt beschrieben:

Tatverdächtiger 1:

.175 bis 180 cm groß

.20 bis 25 Jahre alt.kräftige Statur

.Narbe an der linken Kopfseite (im Haarbereich)

.auffällige grüne/olivfarbene Jacke und weißes Tanktop

Tatverdächtiger 2:

.180 bis 190 cm groß

.20 bis 25 Jahre alt

.schmale Statur

Die Ermittler fragen:

.Wer kennt die Abgebildeten und/oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsorten machen?

.Wer hat die Tat beobachtet?

.Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 5, Friesenstraße 16 in 10965 Berlin-Kreuzberg unter der Rufnummer (030) 4664-573311 (innerhalb der Bürodienstzeit) oder unter der (030) 4664-571100 (außerhalb der Bürodienstzeit) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

