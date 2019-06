Blaulicht-Blog: Raser-Auto und Polizeiwagen bauen Unfall

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 5. Juni.

+++ Bei Verfolgungsjagd: Polizeiwagen und Raser-Auto bauen Unfall +++

Bei einer Verfolgungsjagd zwischen einem Pkw-Fahrer und der Polizei ist es in den frühen Mittwochmorgenstunden zu einem Verkehrsunfall beider Fahrzeuge in Mitte gekommen. Nach ersten Informationen wollten die Beamten zunächst den Fahrer eines Toyotas stoppen und kontrollieren. Dieser soll daraufhin Gas gegeben haben und in Richtung Wedding geflüchtet sein. Die Polizisten nahmen infolgedessen die Verfolgung auf. In der Chausseestraße fuhren beide Wagen über Baustellen bedingte Löcher in der Straße und verursachten einen Unfall. Der Flüchtige soll dadurch schwere Verletzungen erlitten haben, die Beamten mit einem Schrecken davon gekommen sein. An beiden Autos entstand ein erheblicher Sachschaden.

In Mitte hat es eine Verfolgungsjagd gegeben. Foto: Thomas Peise

Bei der Verfolgungsjagd hat es einen Unfall gegeben. Foto: Thomas Peise

Der Unfall ereignete sich in einem Baustellenbereich. Foto: Thomas Peise

Sowohl beim Fluchtauto als auch beim Polizeiwagen entstand ein erheblicher Sachschaden. Foto: Thomas Peise

Die Beamten kamen mit einem schrecken davon, der Flüchtige erlitt schwere Verletzungen. Foto: Thomas Peise



+++ Pkw steht in Flammen +++

In Moabit ist die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch zu einem Einsatz in den Hanseatenweg in Moabit ausgerückt. Dort stand ein Pkw in Flammen. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer laut ersten Informationen schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Brennender Pkw im Hanseatenweg in Berlin.

Foto: Thomas Peise

+++ Fußgängerin auf Zebrastreifen angefahren - Verletzt in Klinik +++

Eine Fußgängerin ist auf einem Zebrastreifen in Hellersdorf von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die 25-Jährige am Dienstag von dem Wagen erfasst und auf die Eisenacher Straße geschleudert. Sanitäter versorgten die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

+++ Motorradfahrer bei Unfall in Charlottenburg verletzt +++

Ein 54 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Charlottenburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stieß er am Dienstagabend auf der Osnabrücker Straße mit einem abbiegenden Auto zusammen. Der Biker stürzte von seiner Maschine und blieb schwer verletzt liegen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.