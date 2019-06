Blaulicht-Blog: Gärtner öffnet Rohr in Mitte - Wasserfontäne

In der Littenstraße in Mitte schießt eine Wasserfontäne in die Höhe.

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 4. Juni.

+++ Unfreiwillige Erfrischung in Mitte +++

Eine große Wasserfontäne ergoss sich am Montagabend in der Littenstraße in Mitte auf den Asphalt und die parkenden Autos. Ein Gärtner hatte gedacht, dass das Wasser in einem Standrohr abgeperrt ist und hatte das Rohr in der Littenstrasse herausdrehen wollen. Da flog es ihm um die Ohren. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Ein Feuerwehrmann konnte schließlich das Wasser absperren, auch er wurde anständig nass.

Die Wasserfontäne - und der Versuch, sie zu bändigen.

Foto: Thomas Peise

+++ Beim Einsteigen ins Auto angefahren - Mann stirbt in Marzahn +++

Ein Mann, der gerade in sein Auto einsteigen wollte, ist in Marzahn angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Montagnachmittag vom Wagen eines 59-Jährigen erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der 55-Jährige rutschte unter ein parkendes Auto und steckte dort fest. Die Feuerwehr musste den parkenden Wagen anheben, bevor sie den schwer verletzten Mann versorgen konnte. Er starb wenig später. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus. Die Bitterfelder Straße war nach dem Unfall stundenlang gesperrt.

+++ Auto brennt in Mitte aus +++

Am Montagnachmittag ist in der Joachimstraße in Mitte ein Fiat in Brand geraten. Zeugen bemerkten die Flammen und versuchten zunächst selbst mit Feuerlöschern zu löschen, wie die Polizei berichtet. Doch erst die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand stoppen. Menschen wurden nicht verletzt. Die genaue Brandursache ist bislang unbekannt.