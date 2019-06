Blaulicht-Blog: Auto brannte - B1/B5 kurzzeitig gesperrt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 4. Juni.

+++ Brennendes Auto auf der B1/B5: Straße kurzzeitig gesperrt +++

Auf der B1/B5 ist am Dienstagabend ein Auto in Brand geraten. Die Bundesstraße wurde zeitweise gesperrt. Es kam zu Staus, meldete die Verkehrsinformationszentrale. Gegen 18.40 Uhr rollte der Verkehr wieder.

Brennender PKW auf der #B1/#B5 in Höhe Märkische Allee! Aktuell steht in Fahrtrichtung stadtauswärts nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. #STAU +10 Min! https://t.co/emxR7NQMqu — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) (@VIZ_Berlin) June 4, 2019

+++ Mann in Nauen schlägt auf Polizisten ein +++

Ein Mann hat in Nauen (Havelland) einen Polizisten geschlagen, weil er von der Zugfahrt nach Wittenberge ausgeschlossen wurde. Der 20-Jährige war zuvor von einer Zugbegleiterin beim Rauchen auf der Zugtoilette erwischt worden und sollte daraufhin aussteigen, wie die Polizei Dienstag mitteilte. Ein uniformierter Beamter, der am Montagnachmittag auf dem Heimweg war, sprach dem Mann einen Platzverweis aus. Der Raucher schlug daraufhin mehrmals auf den Polizisten ein, sodass dieser eine Prellung am Kopf erlitt. Der Beamte überwältigte den Angreifer mit Hilfe eines Pfeffersprays. Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

+++ Mann rassistisch beleidigt +++

Ein Zeuge hat am Dienstagvormittag in Wedding gehört, wie ein Mann „Heil Hitler“ rief und eine Person mit „Neger“ beschimpfte. Der Vorfall ereignete sich gegen elf Uhr an der Glasgower Straße Ecke Schöningstraße. Polizisten stellten die Personalien des Mannes fest. Unbekannt hingegen ist der Mann, der von dem Tatverdächtigen beschimpft worden sein soll. Dieser lief, ohne sich provozieren zu lassen, seines Weges.

+++ Junge Frau bei Unfall schwer verletzt +++

Eine 18-Jährige ist am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Wilhelmstadt schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 58-Jähriger gegen 9.30 Uhr mit seinem Jaguar auf der Wilhelmstraße in Richtung Klosterstraße und bog rechts in die Ulmenstraße ab. Dabei erfasste er die 18-Jährige, die mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Wilhelmstraße in gleicher Richtung unterwegs war. Sie stürzte, erlitt Kopf- und Rumpfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

+++ 20-Jähriger greift Polizisten in Regionalexpress an +++

Ein Mann, der am Montagnachmittag in einem Regionalzug von der Weiterfahrt ausgeschlossen worden war, hat einen Berliner Polizisten angegriffen und leicht verletzt. Wie die Bundespolizei mitteilte, löste der 20-Jährige im RE 2 von Berlin nach Wittenberge gegen 16.40 Uhr einen akustischen Alarm aus, als er in der Zugtoilette rauchte. Die Zugbegleiterin schloss den 20-Jährigen daraufhin von der Weiterfahrt ab dem Bahnhof Nauen aus. Ein Berliner Polizeibeamter, der sich in Uniform auf dem Heimweg befand, unterstützte die Zugbegleiterin, woraufhin der Mann mehrfach auf ihn einschlug. Der 43-jährige Beamte wehrte die Schläge mittels Pfefferspray ab und überwältigte den Angreifer. Rettungskräfte versorgten die Augenreizungen des Angreifers vor Ort. Der Polizist erlitt eine Prellung am Kopf, die ebenfalls ärztlich versorgt wurde. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den in Brandenburg wohnhaften Angreifer wieder auf freien Fuß.

+++ Unfreiwillige Erfrischung in Mitte +++

Eine große Wasserfontäne ergoss sich am Montagabend in der Littenstraße in Mitte auf den Asphalt und die parkenden Autos. Ein Gärtner hatte gedacht, dass das Wasser in einem Standrohr abgeperrt ist und hatte das Rohr in der Littenstrasse herausdrehen wollen. Da flog es ihm um die Ohren. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Ein Feuerwehrmann konnte schließlich das Wasser absperren, auch er wurde anständig nass.

Die Wasserfontäne - und der Versuch, sie zu bändigen.

Foto: Thomas Peise

+++ Tanklöschfahrzeug fährt in Graben - Totalschaden +++

Ein Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr ist auf der Rückfahrt von einem Waldbrand-Einsatz auf der Landstraße L201 zwischen Brieselang und Altbrieselang im Graben gelandet. Vier Feuerwehrleute seien vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion West am Dienstag auf Anfrage. Sie seien aber nicht schwer verletzt worden. Unfallursache sei vermutlich überhöhte Geschwindigkeit. An dem Fahrzeug mit einem Wert von etwa 450 000 Euro sei Totalschaden entstanden. Das Einsatzfahrzeug war unterwegs zurück von einem Waldbrand bei Wolfslake. Die Straße von Falkensee musste wegen der Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt werden.

+++ Feuerwehrmann fischt kopfüber Entenküken aus Gully +++

Für die Rettung von acht Entenküken hat sich ein Feuerwehrmann am Dienstag kopfüber in einen Gully in Rudow gehängt. "Seine Kollegen hielten ihn an den Beinen fest, während er die Enten mit den Händen aus dem Regenwassersammelbehälter fischte", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die geretteten Küken seien unverletzt. Die Entenmutter, vier weitere Enten-Geschwister und die acht Unglücksküken wurden nach der Rettung auf einem nahe gelegenen Teich zusammengeführt. Mithilfe der Berliner Wasserbetriebe konnte ausgeschlossen werden, dass sich weitere Enten in dem Schacht befanden. "Der Regenwasserkanal wurde mit einer Kamera untersucht", sagte der Feuerwehrsprecher. Zwischen zehn und 20 Mal pro Tag rückt die Berliner Feuerwehr nach eigener Angabe täglich aus, um Tiere zu retten.

Was piept denn da?

Mit Hilfe von Passanten und den @wasserbetriebe haben Kräfte der #FF_Rudow #Am_Espenpfuhl 8 #Entenküken aus einem Gulli befreit. Auf einem Teich konnten die Küken mit Mutter und Geschwistern wieder zusammengeführt werden.

Ente gut - alles gut 🦆#AuchfürTiere pic.twitter.com/1UVQaGsFcC — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 4, 2019

+++ Beim Einsteigen ins Auto angefahren - Mann stirbt in Marzahn +++

Ein Mann, der gerade in sein Auto einsteigen wollte, ist in Marzahn angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde er am Montagnachmittag vom Wagen eines 59-Jährigen erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Der 55-Jährige rutschte unter ein parkendes Auto und steckte dort fest. Die Feuerwehr musste den parkenden Wagen anheben, bevor sie den schwer verletzten Mann versorgen konnte. Er starb wenig später. Der Unfallverursacher erlitt einen Schock und kam ins Krankenhaus. Die Bitterfelder Straße war nach dem Unfall stundenlang gesperrt.

+++ Auto brennt in Mitte aus +++

Am Montagnachmittag ist in der Joachimstraße in Mitte ein Fiat in Brand geraten. Zeugen bemerkten die Flammen und versuchten zunächst selbst mit Feuerlöschern zu löschen, wie die Polizei berichtet. Doch erst die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand stoppen. Menschen wurden nicht verletzt. Die genaue Brandursache ist bislang unbekannt.