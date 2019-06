Blaulicht-Blog: Fußgänger in Marzahn bei Unfall getötet

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 3. Juni.

+++ Fußgänger bei Autounfall getötet +++

Beim Zusammenprall mit einem Auto ist am Montagabend ein Fußgänger an der Bitterfelder Straße in Marzahn getötet worden. Die Person wurde nach dem Crash gegen zwei geparkte Fahrzeuge geschleudert. Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Waldbrand an der Havelchaussee +++

An der Havelchaussee im Berliner Grunewald brannten etwa 40 000 Quadratmeter Waldboden und Unterholz. Die Feuerwehr rückte mit 50 Einsatzkräften an, wie ein Sprecher sagte. Wenig später sei der Brand eingedämmt worden. Wegen des Brandes war die Havelchaussee zunächst gesperrt. Die Buslinie 218 wurde umgeleitet. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

+++ Mann flüchtet nach Schlägerei auf S-Bahnviadukt +++

Bundespolizisten haben am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr einen Mann aus den S-Bahngleisen zwischen den Bahnhöfen Hackescher Markt und Friedrichstraße in Mitte geholt. Der 42-Jährige war nach einer Schlägerei mit zwei Männern dorthin geflüchtet. Er soll nach Polizeiangaben zuvor eine 26-Jährige beleidigt haben. Zwei Passanten, 31 und 37 Jahre alt, packten ihn darauf an den Armen und schlugen ihn ins Gesicht. Gegen den 42-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Die beiden anderen Männer müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der S-Bahn-Verkehr war nicht beeinträchtigt.

+++ Frau schlägt Schwangere vor Supermarkt +++

Vor einem Supermarkt im Bahnhof Lichtenberg hat eine alkoholisierte Frau eine schwangere 40-Jährige geschlagen. Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr, wie die Bundespolizei mitteilte. Die 48-Jährige hatte sich an der Kasse des Markes an mehreren Kunden vorbeigedrängelt, was einen lautstarken Streit zur Folge hatte. Als die Schwangere mit ihrem Begleiter den Supermarkt verließ, schlug ihr die 48-Jährige mit der Faust gegen den Rücken. Die werdende Mutter verspürte daraufhin kurzzeitig Schmerzen und Atemnot. Gegen die Angreiferin wurde ein Verfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

+++ Mann durch Schuss aus Schreckschusswaffe lebensgefährlich verletzt +++

In einem Haus an der Sächsischen Straße in Wilmersdorf ist ein Mieter am Sonntagvormittag durch einen Schuss aus einer Schreckschusswaffe lebensgefährlich verletzt worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Gegen 12 Uhr soll es zu einem Streit zwischen zwei Mietern gekommen sein. Nach Zeugenaussagen mischte sich in diesen Streit ein weiterer, bislang unbeteiligter 58-jähriger Bewohner des Hauses ein und soll einem der beiden Streitenden, einem 60-Jährigen, mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll er ihm mit einer Schreckschusswaffe in den Hals geschossen haben. Der Mann wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Polizisten nahmen den Schützen vorläufig fest. Am Montagmittag kam der Mann vorerst wieder frei. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

+++ Autos in Neukölln stehen lichterloh in Flammen +++

Die Berliner Feuerwehr musste in der Nacht zu Montag in die Richardstraße in Neukölln ausrücken. Dort standen zwei Autos lichterloh in Flammen. Bei einem Pkw handelte es sich um ein Elektroauto einer Carsharing-Firma. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

+++ Club in Brand +++

In einem Club in Oberschöneweide hat es in der Nacht zum Montag gebrannt. „Das Feuer brach gleich an mehreren Stellen aus“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Inventar ging in Flammen auf, das Gebäude in der Wilhelminenhofstraße wurde beschädigt. Verletzte gab es nicht. „Ob Menschen in dem Club waren, wissen wir zur Stunde noch nicht“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Schadenshöhe war unklar. Nach Polizeiangaben besteht der Verdacht auf Brandstiftung.

+++ Mann leblos vor S-Bahnhof Friedrichstraße aufgefunden ++

Vor dem Eingang des S-Bahnhofs Friedrichstraße in Mitte ist ein Mann am Sonntagabend mit einer blutenden Wunde leblos aufgefunden wurden. Nach ersten Informationen soll der Notarzt am noch rund 30 Minuten versucht haben, den Mann zu reanimieren. Die Rettungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Der Tatort vor dem Bahnhof wurde abgesperrt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.

+++ Autos in Marzahn ausgebrannt ++

In der Marzahner Promenade in Marzahn hat am späten Sonntagabend ein Pkw in Flammen gestanden. Das Feuer soll laut ersten Informationen zwei weitere Fahrzeuge beschädigt haben. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung.

+++ Auto in der Sonnenallee angezündet +++

In der nacht zu Montag hat es einen Feuerwehreinsatz in der Sonnenallee Höhe Elbstraße in Neukölln gegeben. Dort brannte das rechte Vorderrad eines Autos. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zügig löschen.

