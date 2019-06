Blaulicht-Blog: Autos in Neukölln brennen lichterloh

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 3. Juni.

+++ Autos in Neukölln stehen lichterloh in Flammen +++

Die Berliner Feuerwehr musste in der Nacht zu Montag in die Richardstraße in Neukölln ausrücken. Dort standen zwei Autos lichterloh in Flammen. Bei einem Pkw handelte es sich um ein Elektroauto einer Carsharing-Firma. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen, verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

+++ Erotikclub in Brand +++

In einem Musikclub in Oberschöneweide hat es in der Nacht zum Montag gebrannt. „Das Feuer brach gleich an mehreren Stellen aus“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Das Inventar ging in Flammen auf, das Gebäude in der Wilhelminenhofstraße wurde beschädigt. Verletzte gab es nicht. „Ob Menschen in dem Club waren, wissen wir zur Stunde noch nicht“, sagte eine Polizeisprecherin. Die Schadenshöhe war unklar. Nach Polizeiangaben besteht der Verdacht auf Brandstiftung.

Im Club „El Coyote“ hat es in der nacht gebrannt.

Foto: Thomas Peise



+++ Mann leblos vor S-Bahnhof Friedrichstraße aufgefunden ++

Vor dem Eingang des S-Bahnhofs Friedrichstraße in Mitte ist ein Mann am Sonntagabend mit einer blutigen Wunde leblos aufgefunden wurden. Nach ersten Informationen soll der Notarzt am noch rund 30 Minuten versucht haben, den Mann zu reanimieren. Die Rettungsmaßnahmen blieben jedoch erfolglos. Der Tatort vor dem Bahnhof wurde abgesperrt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Näheres ist derzeit noch nicht bekannt.

Ein Mann wurde leblos in Mitte aufgefunden.

Foto: Thomas Peise

+++ Autos in Marzahn ausgebrannt ++

In der Marzahner Promenade in Marzahn hat am späten Sonntagabend ein Pkw in Flammen gestanden. Das Feuer soll laut ersten Informationen zwei weitere Fahrzeuge beschädigt haben. Verletzt wurde durch den Brand niemand. Die Polizei ermittelt derzeit wegen Brandstiftung.

Brennende Fahrzeuge in Marzahn.

Foto: Thomas Peise

+++ Auto in der Sonnenallee angezündet +++

In der nacht zu Montag hat es einen Feuerwehreinsatz in der Sonnenallee Höhe Elbstraße in Neukölln gegeben. Dort brannte das rechte Vorderrad eines Autos. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zügig löschen.

In Neukölln brannte ein Vorderrad eines Autos.

Foto: Morris Pudwell