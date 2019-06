Blaulicht-Blog: Tram und Cabriolet krachen zusammen - Person eingeklemmt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 2. Juni.

+++ Tram und Cabriolet krachen zusammen - Ein Schwerverletzter +++

Am Sonntagmittag hat es in Prenzlauer Berg einen schweren Verkehrsunfall zwischen einer Tram und einem Cabriolet gegeben, bei dem beide Fahrzeuge zusammenkrachten. Wie die Berliner Feuerwehr mitteilte, wurde eine Person eingeklemmt. Sie wurde von einer Rüstgruppe befreit und in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren 22 Einsatzkräfte vor Ort.

Bei einem #Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Tram in #Prenzlauer_Berg wurde eine Person eingeklemmt und musste mit Hilfe unserer #Rüstgruppe befreit werden. Sie wurde von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus transportiert. Wir waren mit 22 Kräften vor Ort. pic.twitter.com/e7WuLefLh3 — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 2, 2019

+++ 23-Jähriger attackiert Polizisten und Busfahrer der BVG +++

Ein 23-Jähriger hat bei seiner Festnahme am frühen Sonntagmorgen erheblichen Widerstand geleistet und dabei zwei Polizisten verletzt. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann kurz nach 5 Uhr am Wittenbergplatz in Schöneberg die Seitenscheibe eines Busses der Linie M29 eingeschlagen. Anschließend attackierte er den 61 Jahre alten Busfahrer mit einem Faustschlag. Neben dem Busfahrer wurden zwei zu Hilfe eilende Fahrgäste ebenfalls verletzt. Einsatzkräfte zogen den Tatverdächtigen von dem Fahrer weg und brachten ihn zunächst zu Boden, wo der 23-Jährige weiter um sich schlug und trat. Hierbei wurden eine Polizistin und ihr Kollege verletzt. Durch weitere Beamte konnte der äußerst aggressive und offenbar unter Einfluss von Alkohol stehende Mann gefesselt und einem Rettungswagen übergeben werden, der ihn zur Beobachtung in ein Krankenhaus brachte. Dort wurde eine Blutentnahme angeordnet, um festzustellen, ob der Mann möglicherweise auch Drogen oder Medikamente zu sich genommen hatte. Sowohl die Polizistin, die kurzfristig in einem Krankenhaus behandelt werden musste, als auch ihr Kollegen konnten ihren Dienst nicht fortsetzen. Der 61-jährige BVG-Mitarbeiter musste ebenfalls in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Der 23-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

+++ Kind von Auto erfasst und schwer verletzt +++

Bei einem Verkehrsunfall in Marzahn hat ein Kind schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr eine 35-Jährige am Sonnabed gegen 18.30 Uhr mit ihrem VW auf dem Blumberger Damm in Richtung Landsberger Allee. In Höhe Blumberger Damm Ecke Rudolf-Leonhardt-Straße soll die Autofahrerin über Rot gefahren sein und einen Neunjährigen erfasst haben, der gerade mit dem Rad über die Fahrbahn fuhr. Ein Notarzt brachte den Jungen in ein Krankenhaus, wo er operiert werden musste. Die Unfallstelle auf dem Blumberger Damm war für circa drei Stunden gesperrt.

+++ Mann stirbt bei mutmaßlichem Arbeitsunfall in Schweinemastanlage +++

Ein 54-jähriger Mann ist bei einem mutmaßlichen Arbeitsunfall in einer Schweinemastanlage in Schadow bei Friedland (Kreis Oder-Spree) aus zunächst ungeklärter Ursache ums Leben gekommen. Seine gleichaltrige Kollegin befinde sich in einem kritischen Zustand, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Der Ehemann der 54-Jährigen hatte sich am Freitagabend nach Angaben der Polizei auf die Suche nach seiner Frau gemacht, weil diese nicht nach Hause gekommen sei. Er habe seine Frau und dessen Kollegen dann leblos in einer Güllegrube entdeckt. Beide wurden von Rettungskräften geborgen, die Frau kam in ein Krankenhaus. Die beiden hatten laut Polizei allein in der Mastanlage gearbeitet. Ein Polizeisprecher sagte, die Ermittler gingen von einem Arbeitsunfall aus, die Umstände waren demnach aber zunächst unklar.

+++ Radfahrer schlägt auf Auto auf und wird schwer verletzt +++

Ein Radfahrer ist bei einem gefährlichen Manöver auf einer Kreuzung in Frankfurt (Oder) schwer verletzt worden. Der 28-jährige Mann sei trotz einer roten Ampel in den Kreuzungsbereich der Bundesstraße 112 gefahren und dann mit einem Auto zusammengestoßen, berichtete die Polizei am Sonntag. Bei dem Unfall am Samstag sei der Radfahrer mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Fahrzeugs geschlagen und habe schwerste Kopfverletzungen erlitten. Er kam in eine Klinik. Die beiden Insassen des Autos erlitten nach Polizeiangaben einen Schock und wurden ebenfalls medizinisch versorgt.

+++ Frau löscht brennenden Mercedes +++

Eine Frau hat in der Nacht zu Sonntag einen brennenden Wagen in Lankwitz gelöscht. Gegen 2 Uhr bemerkte die Zeugin den brennenden Reifen eines geparkten Autos in der Kaiser-Wilhelm-Straße und löschten diesen mit Wasser aus einer Flasche. Damit verhinderte sie eine Ausbreitung des Feuers auf den gesamten Mercedes. Ein weiterer Zeuge beobachtete derweil zwei Männer, die einen brennenden Gegenstand in einen Abfalleimer an einer Bushaltestelle warfen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Ob ein Zusammenhang zwischen den Bränden besteht, wird derzeit geprüft.

+++ Überfall mit Messer und Reizgas +++

Bei einem Raubüberfall in einem Kopierladen in Kreuzberg sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat das Trio gegen 23.25 Uhr das Geschäft in der Dresdener Straße und bedrohte den 56 Jahre alten Mitarbeiter mit einem Messer und Reizgas. Als dieser der Aufforderung nachkam und das Geld aus der Kasse aushändigte, sprühten die Männer ihm und einer Kundin Reizgas ins Gesicht. Beide Opfer erlitten dadurch Reizungen der Augen. Die mutmaßlichen Täter flüchteten.

+++ Opfer erleidet bei Raubüberfall Kieferbruch +++

Bei einem Raubüberfall in Köpenick ist ein Mann verletzt und mit einem Kieferbruch in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 68-Jährige wurde gegen 23.30 Uhr Am Generalshof von einem Unbekannten angegriffen. Infolgedessen stürzte das Opfer zu Boden. Der mutmaßliche Täter schlug dem Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht und stahl ihm die Armbanduhr sowie die Geldbörse. Anschließend flüchtete der Räuber in den „Park des 23. April“ in Richtung Altstadt Köpenick. Rettungskräfte brachten den verletzten ins Krankenhaus.

+++ Unfall zwischen Mercedes und BMW – Fünf Verletzte +++

Bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag in Wedding sind insgesamt fünf Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 20-Jähriger gegen 1.15 Uhr mit seinem Mercedes die Seestraße entlang in Richtung BAB 100. Der Fahrer missachtete mehrere rote Ampeln, an der Straße Dohnagestell stieß er infolgedessen mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Die 54 Jahre alte Fahrerin sowie ihr Ehemann wurden dadurch leicht verletzt. Der Mercedes-Fahrer prallte nach dem Zusammenstoß gegen einen Lichtmast und ein Fußgängerschutzgitter, bevor der Wagen zum Stehen kam. Alle Insassen des Autos wurden ebenfalls verletzt. Der Fahrer und sein 22 Jahre alter Beifahrer leicht, ein 21-Jähriger, der hinten im Mercedes saß, erlitt dagegen Kopf-, Rumpf- und Armverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Frau attackiert Reisende im Hauptbahnhof mit Hammer und Schere +++

Eine Frau ist am Sonnabendabend im Berliner Hauptbahnhof in Mitte mit Schere und Hammer auf Menschen losgegangen. Die 32-Jährige schlug einer 59-jährigen Frau mit dem Hammer gegen den Kopf, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Deren 56-jähriger Partner wollte den Angriff abwehren. Ihn soll die mutmaßliche Täterin ebenfalls am Kopf verletzt haben. Auch ein 38-jähriger Mann eilte zur Hilfe. Ihm stach die Frau mit der Schere in den Oberkörper. Ein Bundespolizist, der die Frau überwältigte, erlitt demnach eine Schnittverletzung am Unterarm. Der 38-Jährige wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen, die anderen Opfer konnten ambulant behandelt werden. Es werde geprüft, ob die Angreiferin psychiatrische Behandlung benötige, sagte ein Polizeisprecher.

+++ Trio will Roller klauen - Festnahme +++

Ein Trio, das versucht hatte, einen Roller in Schöneberg zu klauen, wurde in der Nacht zu Sonntag festgenommen. Laut Polizei bemerkte ein Anwohner der Rubensstraße gegen 0.20 Uhr einen laufenden Roller, der an einer Laterne angeschlossen war. Darüber hinaus vernahm er drei junge Männer, die plötzlich wegrannten. Polizisten entdeckten die Männer im Alter von 15, 17 und 18 Jahren in der Thorwaldsenstraße Ecke Bergstraße und nahmen diese vorläufig fest.

+++ Elfjähriger stirbt nach Badeunfall in Charlottenburg +++

Ein elfjähriger Junge ist am Sonnabendabend beim Baden im Jungfernheideteich in Charlottenburg unter Wasser geraten und später gestorben. Ein Mann zog das Kind noch an Land, wo es wiederbelebt werden konnte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach starb der Junge aber später im Krankenhaus. Er soll beim Baden einen Schwimmring dabei gehabt haben, den er beim Zurückschwimmen aus der Mitte des Teichs jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht benutzte.