Irakische Familie zahlt 24.000 Euro für Einschleusung

Bundespolizisten haben am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr an einer Dorfstraße nahe dem Ort Coschen in Brandenburg eine offenbar illegal eingereiste Personengruppe entdeckt, die sich im Gras versteckte. Bei den Personen handelt es sich um eine vierköpfige irakische Familie und zwei junge Männer aus dem Irak. Diese konnten keinerlei aufenthaltslegitimierende Dokumente vorweisen. Die Polizisten brachten sie zur Frankfurter Dienststelle der Bundespolizei.

Nach ersten Erkenntnissen hatten der 40 Jahre alte Familienvater, seine 40 Jahre alte Ehefrau und die zwei kleinen Kinder im Alter von 3 und 4 Jahren im Oktober 2018 ihr Heimatland verlassen, um in Deutschland Asyl zu beantragen. Für die Schleusung über Griechenland, Rumänien bis nach Deutschland zahlten sie 24.000 Euro.

Zwei junge Männer (21 und 31) zahlten 11.000 Dollar pro Person

Die beiden 21- und 31-jährigen Männer verließen im März mit demselben Ziel ihre Heimat. Für die geplante Schleusung zahlten sie nach eigenen Angaben 11.000 Dollar (umgerechnet rund 9800 Euro) pro Person.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts nach Deutschland ein und übergaben die Personen an die zentrale Aufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt.

Die Bundespolizei leitete zudem ein Strafverfahren wegen des Einschleusens von Ausländern gegen unbekannt ein.