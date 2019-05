Tiergarten: Jüdin erhält Brief mit ascheähnlicher Substanz

Die 61 Jahre alte Frau wertete den an sie adressierten Brief aufgrund ihres Glaubens als Bedrohung. Sie erstattete Anzeige.

Berlin. Eine Frau jüdischen Glaubens hat in Berlin einen Brief mit einer ascheähnlichen Substanz erhalten. Es werde wegen des Verdachts der Volksverhetzung ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der polizeiliche Staatsschutz sei eingeschaltet worden. Die 61 Jahre alte Frau werte den an sie adressierten Brief aufgrund ihres Glaubens als Bedrohung. Sie habe Anzeige erstattet.

Um welche Substanz es sich genau handelte und wie gefährlich diese ist, wurde zunächst nicht bekannt. Die Polizei sprach lediglich von einer ascheähnlichen Substanz. Den Brief habe die Frau am Mittwoch in ihrem Briefkasten in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Tiergarten entdeckt.

Der Staatsschutz ist eine Abteilung bei der Kriminalpolizei. Er wird dann eingeschaltet, wenn hinter einer Tat ein politisches Motiv vermutet wird. Der Staatsschutz ermittelt derzeit auch zu einem Vorfall auf einem jüdischen Friedhof in Berlin-Weißensee. Unbekannte hatten dort nach Polizeiangaben drei Grabsteine umgestoßen. Ein Friedhofsmitarbeiter hatte die Beschädigung am Mittwoch entdeckt.