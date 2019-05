Tram in Marzahn: Frau mit Kopftuch in M8 beleidigt

Berlin. In einer Straßenbahn in Marzahn ist am Mittwochabend eine Frau mit Kopftuch fremdenfeindlich beleidigt worden. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 20 Uhr in einer Tram der Linie M8. Ein Mann, der Richtung Tür ging, beleidigte die Frau.

Ein 38-jähriger Fahrgast bekam die Beleidigungen mit und stellte sich schützend vor die Frau. Auch er wurde dann von dem Mann beschimpft. Am Barnimplatz stiegen alle aus.

Dort stritten sich die Männer, woraufhin ein 17 Jahre alter Jugendlicher dazwischen ging, um eine Eskalation zu verhindern. Anschließend entfernte sich der Täter vom Ort. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernommen.