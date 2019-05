Blaulicht-Blog: Jüdin in Tiergarten erhält Brief mit Asche

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, den 30. Mai.

+++ Jüdin erhält Brief mit Asche +++

Einen bedrohlichen Brief hat am Mittwochnachmittag eine Frau in Tiergarten in Mitte erhalten. Die 61 Jahre alte Frau, die Jüdin ist, öffnete gegen 14 Uhr ihren Briefkasten in einem Mehrfamilienhaus an der Lützowstraße. Sie fand einen an sie adressierten Brief, der mit einer ascheähnliche Substanz gefüllt war. Aufgrund ihres Glaubens wertete sie den Brief als Bedrohung und erstattete Anzeige auf einer Polizeidienststelle. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Der Brief wurde als Beweismittel sichergestellt.

+++ Frau mit Kopftuch in Tram beleidigt +++

In einer Straßenbahn in Marzahn ist am Mittwochabend eine Frau mit Kopftuch fremdenfeindlich beleidigt worden. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 20 Uhr in einer Tram der Linie M8. Ein Mann, der Richtung Tür ging, beleidigte die Frau. Ein 38-jähriger Fahrgast bekam die Beleidigungen mit und stellte sich schützend vor die Frau. Auch er wurde dann von dem Mann beschimpft. Am Barnimplatz stiegen alle aus. Dort stritten sich die Männer, woraufhin ein 17 Jahre alter Jugendlicher dazwischen ging, um eine Eskalation zu verhindern. Anschließend entfernte sich der Täter vom Ort. Die Ermittlungen hat der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin übernommen.

+++ Rollstuhlfahrer behauptet, geschlagen worden zu sein +++

Zwei Männer sollen in der Nacht zu Donnerstag in Moabit einen Rollstuhlfahrer geschlagen haben. Die Polizisten wurden von zwei 40 und 42 Jahre alte Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens zum U-Bahnhof Birkenstraße gerufen. Sie gaben an, dass der 40 Jahre alte Rollstuhlfahrer nach Aufforderung den Bahnhof nicht verlassen wollte. Der Mann, der beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Boden des Bahnsteiges lag, gab an, dass die beiden Mitarbeiter ihn geschlagen haben sollen. Verletzt wurde er dabei jedoch nicht.

+++ Mann bedroht Angestellten und verliert Messer +++

Ein Mann hat am Mittwochabend versucht, ein Wettbüro in Neukölln zu überfallen. Ein Mann bedrohte gegen 21 Uhr einen 28 Jahre alten Angestellten im Geschäft an der Pannierstraße mit einem Messer. Er forderte Geld. Dabei soll ihm das Messer jedoch aus der Hand geglitten sein. Ein 49 Jahre alter Zeuge ergriff den mutmaßlichen Räuber an dessen Jacke. Dieser konnte sich befreien und flüchtete in Richtung Sonnenallee. Spätere Ermittlungen führten zur Namhaftmachung eines 29 Jahre alten Mannes. Die Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes führt das zuständige Kommissariat der Polizeidirektion 5.

+++ Senior von Autofahrerin erfasst +++

Ein Fußgänger hat sich bei einem Unfall in Westend Kopfverletzungen zugezogen. Gegen 17.30 Uhr überquerte der 76 Jahre alter Mann die Straße am Steubenplatz in Höhe Bolivarallee und wurde von 48 Jahre alten Renault-Fahrerin erfasst. Ein Notarzt und Sanitäter versorgten die Kopfverletzungen des Seniors zunächst am Ort und brachten ihn anschließend in eine Klinik.

+++ Autofahrer kollidiert mit Radfahrer +++

Bei einem Unfall in Pankow hat sich ein Radfahrer am Mittwoch Kopfverletzungen zugezogen. Ein 46 Jahre alter Autofahrer erfasste kurz vor 17 Uhr beim Rechtsabbiegen in die Straße Eschengraben den 45 Jahre alten Radfahrer, der stürzte und sich verletzte.

+++ Scheibe eines Parteibüros beschädigt +++

In der Nacht zu Donnerstag ist zur Sachbeschädigung an einem Parteibüro in Karlshorst in Lichtenberg gekommen. Eine Zeugin alarmierte gegen 2.45 Uhr die Polizei in die Dönhoffstraße, nachdem sie die beschädigte Scheibe an dem Büro bemerkte. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.

+++ Mehrere Autos brannten in Reinickendorf +++

In Reinickendorf haben am Donnerstagfrüh drei geparkte Autos gebrannt. Eine Zeugin alarmierte gegen 3.25 Uhr Polizei und Feuerwehr in die Roedernallee, nachdem sie auf einem Parkplatz einer Kleingartenanlage Flammen an einem Skoda, einem Mercedes und einem Renault entdeckte. Feuerwehrmänner löschten den Brand. Der Mercedes brannte komplett aus. Die weiteren Wagen wurden stark beschädigt. Ein daneben geparkter Toyota wurde durch die Hitzeeinwirkung leicht beschädigt. Einsatzkräfte stellten an einem weiteren Toyota, einem weiteren Renault und bei den von den Bränden betroffenen Wagen fest, dass Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen worden waren. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Fünf Verletzte bei Kellerbrand +++

In der Ernst-Thälmann-Straße 86B in Kleinmachnow ist es in der Nacht zu einem Kellerbrand gekommen. Es wurden fünf Jugendliche verletzt. In dem Haus sollen die Jugendlichen eine Party gefeiert haben. Die Eltern sollen nicht im Haus gewesen sein. Nach Morgenpost-Informationen brannte der Elektromotor eines Laufbands, das neben der Sauna stand. Wie es zu dem Brand kam, ist derzeit noch unklar.

Fünf Jugendliche wurden bei einem Kellerbrand in Kleinmachnow verletzt.

Foto: Morris Pudwell

+++ Brand in Neukölln - Anwohner können nicht Wohnungen zurück +++

Die Polizei ist am Mittwochabend zu einem Brand nach Neukölln ausgerückt. In der Karl-Marx-Straße brannte es in einer Dehnfuge zwischen zwei Gebäuden. Es gab eine große Rauchentwicklung über mehrere Etagen.

Wie die Feuerwehr mitteilte, mussten mehrere Wohnungen geräumt werden. Acht Anwohner wurden von einem Arzt betreut. Es wurden aber keine Personen verletzt. Der Schwelbrand wurde mittels Löschnägel mit Druckluftschaum gelöscht. Die Feuerwehr war mit 80 Kräften im Einsatz. Nachdem der Brand unter Kontrolle war, konnten die Anwohner nicht in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie wurden in Notunterkünfte gebracht.