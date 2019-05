Blaulicht-Blog: Kinder bergen echten Schatz bei Schnitzeljagd

+++ Kinder bergen echten Schatz bei Schnitzeljagd +++

Eine Geburtstags-Schnitzeljagd hat in Hermsdorf ein märchenhaftes Ende gefunden: Die Kinder fanden einen echten Schatz, der schließlich zur Besitzerin zurückgelangen konnte. Schon am 4. Mai entdeckten die Grundschüler bei der Schnitzeljagd mehrere Schmuckkästchen, die in einem Kopfkissenbezug in einem Gebüsch versteckt waren, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die Mutter der Achtjährigen rief die Polizei in die Parkanlage an der Heidenheimer Straße. Was die Kinder nicht wussten: Es handelte sich um einen echten “Räuberschatz“. Die Mutter, eine Physiotherapeutin, erzählte unter anderem laut “Bild“ und “B.Z.“ einer ihrer Patientinnen von dem überraschenden Fund. Daraufhin wurde die Frau hellhörig. Wie die Polizei bestätigte, war bei ihr im Oktober eingebrochen worden. Die Widmung auf einem Foto in dem Kissenbezug konnte sie genau beschreiben. Die Frau meldete sich bei der Polizei und bekam den gestohlenen Schmuck zurück. Die Schatzsucher sollen nun ein Dankeschön erhalten.

+++ Einbruch in Apotheke - Mann wird festgenommen +++

Ein 29-Jähriger ist nach einem Einbruch in Marzahn festgenommen worden. Er sei mutmaßlich in der Nacht zu Mittwoch in eine Apotheke in der Wörlitzer Straße eingebrochen und habe Geld gestohlen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Polizisten entdeckten den Mann mit den Einnahmen aus der Kasse im Treppenhaus des Gebäudes. In der Apotheke fanden die Beamten dann noch zurückgelassenes Einbruchswerkzeug, mit dem die Eingangstür zuvor gewaltsam geöffnet wurde. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Rauchentwicklung in Bürogebäude +++

Eine chemische Reaktion in einem Bürogebäude in Wittenau hat am Mittwochmittag zu einer Rauchentwicklung geführt. Laut Berliner Feuerwehr sind 50 Einsatzkräfte im Einsatz, die die Brandbekämpfung einleiten und Dekontaminationsmaßnahmen vorbereiten. Mehr Informationen liegen derzeit noch nicht vor.

+++ Mülleimer angezündet - Polizei fasst mutmaßlichen Täter +++

Ein mutmaßlicher Brandstifter ist in der Nacht zu Mittwoch in Steglitz festgenommen worden. Der 37-Jährige hielt sich gegen 0.25 Uhr in der Dünther Straße in einen umzäunten Bereich mit Containern und Kartons auf. Kurze Zeit später fingen diese an zu brennen. Die Polizei beobachtete die Aktion des Mannes und nahm ihn anschließend an der Kreuzung zur Düppelstraße fest. Weitere Ermittlungen ergaben, dass in der Zeit von 19.55 Uhr bis 0.25 Uhr neun weitere Müllbehältnisse in der Laubacher Straße, Bornstraße, Hackerstraße, Schildhornstraße, Am Fichtenberg und Carl-Heinrich-Becker-Weg brannten. Ein Brandkommissariat prüft nun, ob der 37-Jährige sowohl auch dafür als auch für zwei weitere Brandstiftungen in den in den beiden vergangenen Nächten zuvor in Steglitz verantwortlich ist.

+++ Auto in Flammen - vermutlich Brandstiftung +++

Ein Auto hat in Hakenfelde in Spandau gebrannt – die Polizei vermutet Brandstiftung. Zeugen bemerkten in der Nacht zu Mittwoch den brennenden Wagen in der Carossastraße, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Ihnen gelang es auch, ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge zu verhindern. Das Auto wurde durch den Brand allerdings erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Bereits Anfang der Woche hatte es an 13 verschiedenen Orten in Berlin-Steglitz gebrannt. Neben Fahrzeugen wurden unter anderem auch acht Müllcontainer sowie ein Altkleidercontainer angezündet. Am Dienstag brannten dann erneut in Steglitz Autos.

+++ Skulptur-Teile aus Park gestohlen: Polizei sucht Diebe +++

Unbekannte haben in der Zeit von Sonnabend, den 25.05.2019 bis Montag, den 27.05.2019, Teile einer Bronze-Skulptur aus einem Park in Prenzlauer Berg entwendet. Die Polizei hofft nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Mehr zur Skulptur hier.