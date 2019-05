Blaulicht-Blog: Auto in Flammen - vermutlich Brandstiftung

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, den 29. Mai.

+++ Einbruch in Apotheke - Mann wird festgenommen +++

Ein 29-Jähriger ist nach einem Einbruch in Marzahn festgenommen worden. Er sei mutmaßlich in der Nacht zu Mittwoch in eine Apotheke in der Wörlitzer Straße eingebrochen und habe Geld gestohlen, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwoch. Polizisten entdeckten den Mann mit den Einnahmen aus der Kasse im Treppenhaus des Gebäudes. In der Apotheke fanden die Beamten dann noch zurückgelassenes Einbruchswerkzeug, mit dem die Eingangstür zuvor gewaltsam geöffnet wurde. Die Ermittlungen dauern an.

+++ Auto in Flammen - vermutlich Brandstiftung +++

Ein Auto hat in Hakenfelde in Spandau gebrannt – die Polizei vermutet Brandstiftung. Zeugen bemerkten in der Nacht zu Mittwoch den brennenden Wagen in der Carossastraße, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand. Ihnen gelang es auch, ein Übergreifen der Flammen auf andere Fahrzeuge zu verhindern. Das Auto wurde durch den Brand allerdings erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Bereits Anfang der Woche hatte es an 13 verschiedenen Orten in Berlin-Steglitz gebrannt. Neben Fahrzeugen wurden unter anderem auch acht Müllcontainer sowie ein Altkleidercontainer angezündet. Am Dienstag brannten dann erneut in Steglitz Autos.