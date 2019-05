Georgine Krüger aus Berlin: Anklage gegen Ali K. erhoben

Der Mann soll in derselben Straße wohnen wie einst das Mädchen.

Die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen den 44-jährigen Ali K. Anklage wegen Mordes und Vergewaltigung erhoben. Der Prozess findet vor einer Schwurgerichtskammer des Landgerichts Berlin statt, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, am 25. September 2006 gegen 14 Uhr die 14-jährige Georgine, die sich gerade auf dem Heimweg von der Schule befand, abgepasst, sie unter einem Vorwand in den Keller seiner Wohnung in Moabit gelockt und dort mit einem Metallgegenstand bewusstlos geschlagen und vergewaltigt zu haben. Aus Angst, seine Tat könnte entdeckt werden, soll er das Mädchen anschließend erwürgt und aus dem Keller geschafft haben.

Georgine Krüger: Leiche bis heute nicht gefunden

Trotz intensiver Suche konnte der Leichnam Georgines bis heute nicht gefunden werden. „Das Schicksal des Mädchens ist jedoch immer im Fokus der Ermittlungsbehörden geblieben, die regelmäßig nach neuen Ermittlungsansätzen gesucht haben“, heißt es der Mitteilung der Staatsanwaltschaft weiter.

Der Beschuldigte, der bereits 2013 wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen im Keller seiner Wohnung in Moabit zu einer Freiheitsstraße von einem Jahr und acht Monaten verurteilt worden war, geriet 2017 als Beschuldigter in Verdacht. „Durch aufwendige Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Mordkommission, insbesondere durch Funkzellenauswertungen und den Einsatz eines verdeckten Ermittlers, konnte der Angeschuldigte überführt werden“, heißt es weiter. Er befinde sich seit dem 4. Dezember 2018 in Untersuchungshaft.

