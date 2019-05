Blaulicht-Blog: Radfahrerin erleidet bei Unfall schwere Kopfverletzungen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, den 28. Mai.

+++ Radfahrerin erleidet schwere Kopfverletzungen +++

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagvormittag in Wedding hat eine Radfahrerin schwere Kopfverletzungen erlitten. Die 31-jährige Frau überquerte gegen 10 Uhr mit ihrem Fahrrad die Fennstraße in Richtung Nordhafen. Zeugenaussagen zufolge fuhr die 31-Jährige vom Gehweg aus auf die Fahrbahn und wurde dabei von einer 51 Jahre alten Renault-Fahrerin erfasst. Ein Rettungswagen brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Wegen der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme war die Fennstraße zwischen der Müllerstraße und Tegeler Straße für knapp anderthalb Stunden gesperrt. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei führt die Ermittlungen.

+++ Mann mit Messer schwer verletzt +++

Ein 45 Jahre alter Mann ist in Lichtenberg von zwei Unbekannten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Er soll am Montagabend in einem Restaurant in einem Einkaufscenter in der Herzbergstraße zunächst in einen Streit mit den beiden Männern geraten sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach verließ er anschließend das Lokal, wurde von ihnen verfolgt und mit einem Messer an Arm und Rumpf verletzt. Die Angreifer flüchteten am Helene-Weigel-Platz in eine Straßenbahn. Der Attackierte wurde mit Stich - und Schnittverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

+++ Polizisten stoppen Motorraddiebstahl in Weißensee +++

Zwei mutmaßliche Motorraddiebe sind in Weißensee auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen worden. Wie eine Sprecherin der Polizei am Dienstag sagte, wurden die beiden 31 und 39 Jahre alten Männer in der Nacht zu Dienstag von einem Anwohner der Pistoriusstraße beobachtet. Sie sollen an einem Motorrad herum hantiert und versucht haben, es in einen Van zu verladen. Als die herbeigerufenen Polizisten am Tatort ankamen, ergriffen die mutmaßlichen Diebe die Flucht. Die Polizei stoppte das Fahrzeug des Duos jedoch und nahm beide Männer vorläufig fest.

+++ Geschwister greifen Polizisten an - Kollegin zieht Dienstpistole +++

Ein Berliner Polizist und seine Kollegin sind bei einer Kontrolle von drei Geschwistern massiv angegriffen und verletzt worden. Nur durch das Ziehen der Dienstpistole konnte die Polizistin am Montagabend in Wedding die drei Gewalttäter in Schach halten und ihren Kollegen vor noch schlimmeren Verletzungen bewahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden Polizisten hatten einen 23-jährigen Mann wegen seines riskanten Ausparkens angesprochen. Der Mann beleidigte die Beamten und griff anschließend zusammen mit seinem 21-jährigen Bruder den Polizisten an, bis der zu Boden ging. Dort traten sie weiter auf ihn ein. Gleichzeitig schlug die 27-jährige Schwester der Polizistin ins Gesicht. Diese zog ihre Pistole und drohte den Männern, die noch immer auf ihren Kollegen eintraten. Die hinzugekommene Mutter der drei Angreifer sowie die Schwester filmten währenddessen die Auseinandersetzung. Weitere alarmierte Polizisten nahmen alle Beteiligten fest. Die Polizistin und der Polizist kamen mit diversen Blutergüssen, Prellungen sowie Quetschungen in ein Krankenhaus.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) erklärte: "Wer Menschen hinterhältig angreift, auf einen am Boden liegenden eintritt und erst von ihm ablässt, wenn man in den Lauf einer geladenen Waffe sieht, ist bereit zu töten und eine Gefahr für unsere Gesellschaft." Dass die Angehörigen auch noch filmen würden, zeige, über «welch tief verankerten Hass» wir hier sprechen.

+++ 28 Jahre alter Autofahrer fährt gegen Baum und stirbt +++

Ein 28 Jahre alter Autofahrer ist bei Schönhausen (Landkreis Stendal) mit einem Baum kollidiert und gestorben. Der Fahrer aus Brandenburg war am Dienstagmorgen aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Der 28-Jährige wurde im Auto eingeklemmt und starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen. Die Kreisstraße zwischen Schönhausen-Damm und Wuster Damm musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

+++ Mehrere Fahrzeuge in Steglitz in Flammen +++

In Steglitz haben Unbekannte mehrere Fahrzeuge angezündet. Wie die Polizei mitteilte, brannten in der Nacht zu Dienstag im Selerweg ein Motorrad, ein Kastenwagen und ein Auto. Die Flammen konnten zwar gelöscht, ein Ausbrennen der Fahrzeuge jedoch nicht verhindert werden. Drei weitere Autos wurden durch die Hitzeeinwirkung beschädigt. Ein Brandkommissariat ermittelt wegen Brandstiftung.Ob es einen Zusammenhang zu den 13 Bränden aus der Nacht zum Montag gibt, muss noch geprüft werden. Neben Fahrzeugen, wurden in Steglitz unter anderem auch acht Müllcontainer sowie ein Altkleidercontainer angezündet. In der vergangenen Woche wurden bereits mehrere Fahrzeuge in Friedrichshain, Schöneberg und Kreuzberg angezündet.

+++ Mord im Treptower Park - Polizei fasst verdächtiges Paar +++

Eine Woche nach dem Mord an einem Obdachlosen im Treptower Park hat die Berliner Polizei zwei Verdächtige gefasst. Der 43-jährige Mann und die 34-jährige Frau gehören ebenfalls zum Obdachlosenmilieu. Die Polizei geht von einem Raubmord aus, wie sie am Dienstag mitteilte. Zeugen brachten die Mordkommission auf die Spur der Verdächtigen, die am Montagabend in Rummelsburg festgenommen wurden. Spaziergänger hatten die Leiche des 28-jährigen am Sonntag vor einer Woche im Treptower Park in einem Gebüsch gefunden und die Polizei gerufen. Wenige Tage später wurde der Mann identifiziert. Er stammte aus Augsburg (Bayern) und lebte zuletzt in dem Park.

+++ Jüdischer Schüler an Berliner Schule angegriffen +++

An einer Schule in Charlottenburg ist ein jüdischer Schüler bedroht und angegriffen worden. Der 17-Jährige wurde am Montag von einem 15-jährigen Jugendlichen ins Gesicht geschlagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 16-jähriger Mitschüler kam zu Hilfe und wurde ebenfalls geschlagen. Daraufhin gingen andere Jugendliche auf den 16-Jährigen los, so dass eine Schlägerei ausbrach. Bei den folgenden Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass ein weiterer 15-Jähriger versucht haben soll, mehrere Jugendliche gezielt auf den 17-Jährigen zu hetzen, da dieser jüdischen Glaubens sei. Der für Straftaten mit politischer Motivation zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Polizisten nehmen Dealer fest und werden angegriffen +++

In Kreuzberg sind Polizisten in der Nacht zu Dienstag bei einer Festnahme angegriffen worden. Demnach hatten die Beamten zunächst einen Smart in der Markgrafenstraße bemerkt, dessen Fahrer auffällig fuhr. Die Polizeistreife forderte den Mann auf, anzuhalten. Das tat der zwar, ergriff aber sofort die Flucht. Die Beamten konnten den 21-Jährigen trotzdem kurz darauf ergreifen. Im Auto fanden sie Drogen, von deren Existenz der Festgenommene nichts wissen wollte. Er selbst hatte eine vierstellige Summe Bargeld dabei. Während der polizeilichen Maßnahmen mischten sich zwei Männer ein, die ihren Unmut äußerten und die Polizisten filmten. Die Beamten forderten die Männer mehrfach auf, sich zu entfernen, worauf sich diese vor den Beamten aufgebaut und die Polizisten aufgefordert haben sollen, sie doch anzugreifen. Diese reagierten jedoch nicht darauf, worauf ein 22-Jähriger auf einen Beamten losgelaufen sein soll. Der wiederum stieß den Mann zurück. Der 22-Jährige soll daraufhin versucht haben, den Polizisten zu schlagen. Dieser wich aus, trat dem Mann gegen ein Bein und ging mit ihm zu Boden. Der Beamte setzte zusätzlich Reizgas ein und verhinderte so die Flucht des 22-Jährigen. Der Mann wurde ebenfalls vorläufig festgenommen.

+++ 13-Jährige von Nachbarn fremdfeindlich beleidigt +++

Ein 13 Jahre altes Mädchen ist in Lichterfelde vermutlich von ihrem Nachbarn fremdenfeindlich beleidigt worden. Sie soll am Montagnachmittag mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg des Hindenburgdamms unterwegs gewesen und von einem ihr entgegenkommenden Mann beschimpft worden seien, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Bei dem Mann soll es sich nach Polizeiangaben um einen 58-jährigen Bewohner aus dem Nachbarhaus handeln. Warum der Mann das Mädchen beleidigte, war noch unklar. Der für politische Straftaten zuständige polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.

+++ Hütchenspieler festgenommen +++

Die Polizei ist in Friedrichshain gegen Hütchenspieler vorgegangen, dabei wurde ein Mann festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, wie eine Polizeisprecherin am Dienstag bestätigte. Demnach kontrollierten Beamte am Montagnachmittag drei Männer in der Mühlenstraße, ein 69-Jähriger wurde festgenommen. Zu einem Bericht der «Bild»-Zeitung (Dienstag), wonach es sich um einen «Hütchenspieler-Paten» handeln soll, hat sich die Polizei nicht geäußert.