Vermisstes Mädchen aus Potsdam konnte sich befreien - Mann festgenommen

Potsdam. Ein sechsjähriges Mädchen verschwindet nach dem Einkaufen: Innerhalb weniger Stunden organisierte die Brandenburger Polizei am Sonnabend eine große Suchaktion. Mit Hunden, Polizeihubschrauber und am Sonntag auch mit Drohnen versuchten sie, das Kind zu finden.

Eine Polizistin entdeckte das Mädchen schließlich auf der Hertha-Thiele-Straße im Stadtteil Drewitz - gut 900 Meter entfernt vom Ort des Verschwindens. Das Mädchen wurde offenbar festgehalten. Die Staatsanwaltschaft Potsdam bestätigte der Berliner Morgenpost die Festnahme eines Mannes. Derzeit werde geprüft, ob man U-Haft beantrage. Weitere Informationen sollen im Laufe des Tages folgen.

Potsdam: Vermisstes Mädchen konnte sich selbst befreien

Wie die "Märkische Allgemeine" berichtet, soll das Mädchen verletzt gewesen sein. Die Sechsjährige konnte sich aus dem Haus, in dem sie festgehalten wurde, selbst befreien. Laut "Potsdamer Neuesten Nachrichten" soll das Mädchen sich aus der Wohnung geschlichen und die Tür offen gelassen haben.

Was war passiert? Die Sechsjährige wurde Sonnabend das letzte Mal gegen 15.30 Uhr von ihrem Vater gesehen. Er war mit drei weiteren Kindern, davon zwei im Kleinkindalter, im Porta-Möbelmarkt in Drewitz. Dort wollten sie zusammen mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoß. Nach Angaben des Vaters war die Sechsjährige jedoch vorgelaufen und, ohne auf die anderen zu warten, allein mit dem Fahrstuhl nach unten gefahren. Der Vater sah seine Tochter noch aus dem Fahrstuhl steigen und aus dem Ausgang gehen. Danach verlor er sie aus den Augen. Er lief mit den anderen Kindern zwar hinterher, konnte sie aber nicht mehr sehen. Auch eine Suche mit Bekannten blieb erfolglos.

Polizisten mit speziell ausgebildeten Hunden im Einsatz

Am Abend gab eine Bekannte dann eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Weil die Aussagen des Vaters glaubwürdig waren und die Polizei das Verschwinden des Kindes als sehr ungewöhnlich einschätze, entschied sich die Behörde dazu, noch am frühen Abend alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um das Kind zu finden. Bereits am Abend streiften Beamte mit speziell ausgebildeten Hunden in dem Gebiet, wo das Mädchen verschwunden war. Auch ein Polizeihubschrauber ging in die Luft. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurde der Möbel-Markt durchsucht, in dem die Sechsjährige vor ihrem Verschwinden unterwegs war. Die Kriminalpolizei fuhr gemeinsam mit dem Vater alle bekannten Anlaufstellen des Mädchens an. Doch alle Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Ein Polizeisprecher sagte, die Lage sei ernst. Normalerweise tauchten kleine Kinder, nach denen öffentlich gefahndet werde, schnell wieder auf. Das sei etwa der Fall, wenn sich ein Kind bei Verwandten aufhalte.

Die Suchaktion wurde am Sonntag ausgeweitet

Am Sonntag ging die Suche nach dem Mädchen weiter und wurde noch einmal verstärkt. Mitglieder einer Einsatzhundertschaft, die eigentlich dienstfrei hatten, wurden gerufen. Die Polizei weitete das Suchgebiet in Drewitz auf weitere Straßenzüge aus. Ein Polizeisprecher sagte der Berliner Morgenpost, dass neben Hunden auch eine Polizeidrohne im Einsatz sei.

Die Polizisten gingen in Hauseingänge sowie Keller und befragten die Anwohner. „Bei diesen Suchmaßnahmen fiel einem Suchteam der Bereitschaftspolizei ein Mädchen auf, welches auf dem Gehweg im Stadtteil Drewitz, nahe der Konrad-Wolf-Allee, saß und weinte“, hieß es in einer am Sonntag verbreiteten Pressemitteilung der Polizei. Die Polizisten erkannten, dass es sich um die Sechsjährige handelte und nahmen sich ihrer an. Wenig später trat der Pressesprecher der Direktion West, Heiko Schmidt, vor die Presse und verkündete, dass eine Polizistin das Kind auf der Straße wiedererkannt und mit in den Einsatzwagen genommen habe.

Videoaufnahmen sollen ausgewertet werden

Besonders geschulte Kriminalistinnen befragten das Kind. Noch vor Ort und später auch in einem Krankenhaus wurde das Kind untersucht. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion West hat die weiteren Ermittlungen zu den näheren Umständen des Verschwindens übernommen. Die Staatsanwaltschaft Potsdam leitete vorerst Ermittlungen zum Verdacht der Freiheitsberaubung ein. Nun werden Zeugen befragt und Videoaufnahmen ausgewertet.

Die Staatsanwaltschaft übernahm am Sonntag auch die Pressehoheit in dem Fall. Das ist immer dann der Fall, wenn in einem Fall das mediale Interesse groß und die Informationslage dünn ist. Zuletzt war das etwa im Doppelmord von Forst der Fall.