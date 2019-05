Mädchen aus Potsdam verschwunden: Polizei bittet um Mithilfe

Potsdam. Ein sechsjähriges Mädchen ist aus Potsdam verschwunden. Das Mädchen heißt Tuong An N. Sie wurde Sonnabend das letzte Mal gegen 15.30 Uhr von ihrem Vater gesehen. Er war mit drei weiteren Kindern, davon zwei im Kleinkindalter, im Porta-Möbelmarkt in Drewitz. Dort wollten sie zusammen mit dem Fahrstuhl ins Erdgeschoß fahren.

Tuong An N. stieg in einen Fahrstuhl und verschwand.

Foto: POLIZEI POTSDAM / Polizei Potsdam

Mädchen fuhr allein mit dem Fahrstuhl

Laut des Vaters war Tuong An jedoch vorgelaufen und fuhr, ohne auf die anderen zu warten, allein mit dem Fahrstuhl nach unten. Der Vater sah die Sechsjährige noch aus dem Fahrstuhl steigen und aus dem Ausgang gehen. Sie lief in Richtung Möbel Boss. Danach verlor er sie aus den Augen. Er lief mit den anderen Kindern hinterher, konnte sie aber nicht mehr sehen. Auch eine Suche mit Bekannten blieb erfolglos. Am Abend gab eine Bekannte eine Vermisstenanzeige der Polizei auf.

Tuong An N. trug diese blaue Jacke.

Foto: POLIZEI POTSDAM / Polizei Potsdam

Suche mit Hunden und Hubschrauber

Die Beamten leiteten eine Suche mit Hunden und einem Hubschrauber in der Umgebung des Möbelmarktes ein. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurde der Markt ebenfalls nochmal durchsucht. Alle Suchmaßnahmen blieben jedoch bisher erfolglos.

Am Abend wurden mit Hunden nach dem Mädchen gesucht.

Foto: Morris Pudwell

Polizei bittet um Mithilfe

Wer das Mädchen in dem Möbelmarkt oder in der Umgegend gesehen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Insbesondere Kunden, die am Nachmittag den Fahrstuhl in dem Markt benutzt hatten und denen das Mädchen am Fahrstuhl oder am Ausgang aufgefallen ist, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

So wird Tuong An N. beschrieben

vietnamesisch-asiatisches Aussehen

circa ein Meter groß

kurze schwarze Haare

sie spricht und versteht deutsch

dunkelblaue Daunenjacke

schwarze Leggings mit Herz auf den Knien

türkis/pinke Nike-Schuhe

kleine Handtasche in Erdbeerform

Hinweise auf die Vermisste nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0331-5508-1221 oder unter der Mail-Adresse: Lagezentrum@polizei.brandenburg.de entgegen.