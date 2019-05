Ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr ist am Sonnabendabend in der Saalestraße direkt am S-Bahnhof Sonnenallee in Neukölln verunglückt. Nach Morgenpost-Informationen rammte er dabei einen PKW eines Carsharing Unternehmens.

Bei dem Unfall sollen zwei Personen leicht verletzt worden sein, darunter ein Mitglied der RTW-Besatzung. Die Unfallursache ist derzeit unklar. Die Saalestraße war für zwei Stunden zwischen Sonnenallee und Siegfried-Aufhäuser-Platz gesperrt.