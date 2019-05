Zwei Lkw sind am Freitag in Kreuzberg zusammengestoßen. Einer der beiden Fahrer wurde eingeklemmt.

Lkw-Unfall Schwerer Lkw-Unfall in Kreuzberg: Fahrer eingeklemmt

Berlin. Zwei Lkw sind am Freitag an der Alexandrinen- Ecke Gitschiner Straße in Kreuzberg zusammengestoßen. Dabei wurde laut Morgenpost-Informationen einer der beiden Fahrer eingeklemmt.

Die Berliner Feuerwehr ist mit 40 Einsatzkräften vor Ort, wie es beim Kurznachrichtendienst Twitter hieß. Weitere Details zum Unfallhergang lagen zunächst nicht vor. Die Gitschiner Straße ist in beiden Richtungen zwischen Prinzenstraße und Lindenstraße/Zossener Straße gesperrt, teilte die Berliner Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw auf der #Alexandrinenstraße Ecke #Gitschiner_Straße in #Kreuzberg.

Die @Berliner_Fw ist mit 40 Kräften vor Ort bzw. auf der Anfahrt.

Weitere Infos folgen... — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 24, 2019