Blaulicht-Blog: Feuerwehr rettet Mann aus der Spree

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, den 24. Mai.

+++ Feuerwehr rettet Mann aus der Spree +++

Die Berliner Feuerwehr hat in der Nacht zu Freitag an der Schnellerstraße in Treptow einen Mann aus der Spree gerettet. Nach ersten Angaben soll der Mann in die Spree gefallen sein. Passanten, die das beobachteten, alarmierten die Feuerwehr. Der Mann musste reanimiert werden und kam in ein Krankenhaus.

+++ Brand in Imbiss - Zwei Anwohner verletzt +++

Zwei Anwohner sind bei einem Feuer in einem Wohn- und Geschäftshaus in Spandau verletzt worden. Der Brand brach am frühen Freitagmorgen aus noch ungeklärter Ursache in einem Imbiss im Erdgeschoss des Gebäudes aus, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr sagte. Wegen des starken Rauches kamen zwei Anwohner mit einer Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr konnte den Brand nach knapp zwei Stunden löschen.

+++ 18-Jähriger nach Unfall in künstlichem Koma +++

Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Landstraße 131 bei Karstädt (Landkreis Prignitz) lebensgefährlich verletzt worden. Er sei am Donnerstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in einen Wald geschleudert worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Die Feuerwehr befreite den Fahranfänger aus dem völlig demolierten Auto. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Spezialklinik, wo er ins künstliche Koma versetzt wurde. Andere Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.