Die Polizisten waren auf dem Weg zu einem Brand, als der Zusammenstoß mit dem Pkw in Hellersdorf passierte.

Unfall Polizeiwagen kracht in Pkw: Vier verletzte Personen

Berlin. Ein Funkwagen, der mit Blaulicht zu einem Brand unterwegs war, ist am späten Dienstagabend mit einem Pkw zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Alte Hellersdorfer Straße Ecke Cottbusser Straße in Hellersdorf.

Foto: Peise

Es wurden vier Personen verletzt. Die zwei Polizisten und die Insassen des Pkw wurden in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.