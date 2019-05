Blaulicht-Blog: Kehrmaschine rammt Flixbus

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 22. Mai.

+++ Kehrmaschine rammt Flixbus +++

An der Kreuzung Spandauer Damm Ecke Königin-Elisabeth-Straße in Westend hat eine Kehrmaschine einen Flixbus gerammt. Der Fahrer der Kehrmaschine wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Flixbusfahrer blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

+++ Polizeiwagen stößt mit Pkw zusammen +++

Ein Funkwagen, der mit Blaulicht zu einem Brand unterwegs war, ist am Dienstagabend mit einem Pkw zusammengestoßen. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Alte Hellersdorfer Straße Ecke Cottbusser Straße in Hellersdorf. Es wurden vier Personen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein erheblicher Sachschaden.

Der Einsatzwagen wurde stark beschädigt.

Foto: Peise

+++ Brandstiftung in Kreuzberg vermutet +++

In der Schöneberger Straße in Kreuzberg sind am frühen Mittwochmorgen zwei Pkw und ein Kleintransporter in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.