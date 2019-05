Blaulicht-Blog: Kind in Spandau gegen Windschutzscheibe geschleudert

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 20. Mai.

+++ Kind gegen Windschutzscheibe geschleudert +++

Ein Kind hat sich bei einem Unfall in Hakfenfelde in Spandau schwere Verletzungen an Kopf und Rumpf zugezogen. Der Zehnjährige fuhr kurz vor der Einmündung Pepitapromenade von links mit seinem Roller auf die Fahrbahn, während sich ein alkoholisierter 55-jähriger Autofahrer (0,6 Promille) auf der Mertensstraße näherte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde gegen die Motorhaube geschleudert und prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe

+++ Mann ins Gleisbett gestoßen +++

Ein Mann ist in der Nacht zu Montag in Wittenau ins Gleisbett gestoßen und leicht verletzt worden. Zuvor war der 43-Jährige mit einem Unbekannten gegen 21 Uhr am Bahnsteig in Streit geraten. Der Unbekannte schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und stieß ihn ins Gleisbett. Danach flüchtete der Täter. Der einfahrende Zug konnte rechtzeitig stoppen, weil wartende Fahrgäste auf den Mann aufmerksam machten. Reisenden halfen dem Mann auch aus dem Gleisbett. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1.

+++ Auto in Flammen - Polizei vermutet Brandstiftung +++

Ein Auto eines Hausmeisterservices hat in Friedrichshain gebrannt. Die Polizei geht bei dem Vorfall vom frühen Montagmorgen in der Friedenstraße von Brandstiftung aus, wie ein Sprecher sagte. Demnach bemerkte ein Autofahrer gegen 3.00 Uhr das Feuer. Alarmierte Rettungskräfte löschten den Brand. Die Flammen hätten das Auto stark beschädigt. Verletzt worden sei niemand. Der polizeiliche Staatsschutz ermittele, da ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden könne.

+++ Polizei sucht weiter nach wertvollem Zuchtpferd +++

Ein Pferdebesitzer und die Polizei in Nordbrandenburg suchen weiter nach einem wertvollen Zuchtpferd. Das männliche Tier war vor knapp einer Woche zusammen mit einem Pony von einer Weide bei Marienfließ in Brandenburg (Prignitzkreis) verschwunden, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. In dem Zusammenhang werde ein etwa 50 Jahre alter Mann mit einem schwarzen Geländewagen gesucht, der am 14. Mai an der Weide gesehen worden war, wie Ermittlungen ergaben. Der Wert des Pferdes, eines Holsteiner Warmblutes, sei mit mehr als 21.000 Euro angegeben worden. Marienfließ liegt bei Frehne unweit zu der Landesgrenze zu Mecklenburg und südlich von Lübz (Ludwigslust-Parchim).