Blaulicht-Blog: Brandanschlag - Pkw völlig ausgebrannt

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag, 19. Mai.

+++ Pkw völlig ausgebrannt +++

In der Holzstraße in Gesundbrunnen ist am späten Sonnabendabend ein Fahrzeug in Flammen aufgegangen und vollständig ausgebrannt. Auch ein dahinter geparkter Opel wurde durch das Feuer stark in Mitleidenschaft gezogen. Brandstiftung wird derzeit nicht ausgeschlossen.

+++ Motorradunfall mit Verletzten +++

Am späten Sonnabendabend hat es in Treptow einen Unfall mit einem Motorrad gegeben. Nach ersten Angaben prallte das Zweirad im Eisenhutweg im Ortsteil Johannistal mit einem abbiegenden Pkw zusammen. Im Auto befanden sich zwei Personen. Es soll Verletzte gegeben haben. Nähere Informationen sind bislang noch nicht bekannt.

In Johannistal hat es einen Motorradunfall gegeben.

Foto: Thomas Peise

+++ Schüsse am Kottbusser Damm +++

Am Kottbusser Damm in Kreuzberg ist ein Mensch durch einen Schuss verletzt worden. „Zur Identität des Opfers und zum Hintergrund können wir zur Stunde noch nichts sagen“, betonte ein Sprecher der Polizei. Das liege auch daran, dass das Opfer nicht besonders kooperativ sei, hieß es. Polizisten mit Maschinenpistolen sicherten in der Nacht zum Sonntag den Tatort in der Schinkestraße.Die Suche nach dem Täter verlief bisher ohne Erfolg.

Am Kottbusser Damm fielen Schüsse.

Foto: Thomas Peise