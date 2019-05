Blaulicht-Blog: Fußgänger von BVG-Bus angefahren

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 18. Mai.

+++ Fußgänger von BVG-Bus angefahren +++

Bei einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Bus der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Lichtenberg ist ein Mann verletzt worden. Der Fußgänger überquerte ersten Informationen zufolge die Frankfurter Allee Ecke Atzpodienstraße und wurde dabei von dem Bus angefahren. Er kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus.

+++ Herrenloser Gegenstand am Flughafen Schönefeld +++

Am Sonnabendmorgen hat es aufgrund eines herrenlosen Gepäckstücks Einschränkungen am Flughafen Schönefeld gegeben. Dort soll das terminal D geräumt worden sein, während der Gegenstand gegen 7 Uhr untersucht wurde. Nach rund einer stunde gab es laut Berlin Airport Service Entwarnung.

Passagierhinweis Schönefeld: Aufgrund einer polizeilichen Maßnahme kommt es aktuell zu Einschränkungen bei der Passagierabfertigung in Terminal D. pic.twitter.com/30mnLmVPQp — Berlin Airport Service (@berlinairport) May 18, 2019

+++ Bein zwischen S-Bahn und Bahnsteig eingeklemmt – Mann verletzt +++

Bei einem Unfall auf dem Bahnsteig am S-Bahnhof Jannowitzbrücke in Mitte ist am Freitag ein junger Mann verletzt worden. Laut ersten Informationen soll er mit seinem Bein zwischen einen S-Bahnzug und der Bahnsteigkante geraten und stecken geblieben sein. Mitreisende befreiten den Mann. Anschließend wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrgastunfall am S-Bahnhof Jannowitzbrücke.

Foto: Thomas Peise

+++ Mann in S-Bahn verprügelt +++

Eine Auseinandersetzung am S-Bahnhof Hohenzollerndamm ist am Freitagabend eskaliert. Ein Mann soll ersten Informationen zufolge eine größere Gruppe darauf aufmerksam gemacht haben, in der S-Bahn nicht zu rauchen. Daraufhin soll er verprügelt worden sein. Einige Personen aus der Gruppe wurden Dank Zeugen wenig später in einem Hinterhof nahe des S-Bahnhofs gestellt.

Gewalttat am S-Bahnhof Hohenzollerndamm.

Foto: Morris Pudwell



+++ Feuer auf ehemaligen Bärenquell-Brauerei +++

In der Nacht zu Sonnabend ist die Feuerwehr zu einem Brand auf dem Gelände der ehemaligen Bärenquell-Brauerei in der Schnellerstraße in Treptow alarmiert worden. Dort standen gegen 2.50 Uhr Holz, Schutt und diverse andere Dinge in Flammen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Brand auf der alten Bärenquell-Brauerei.

Foto: Morris Pudwell

+++ Radfahrer stirbt bei Unfall in Wittenberge +++

Ein 73 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Unfall in Wittenberge (Prignitz) ums Leben gekommen. Wie das Lagezentrum in Potsdam am Samstag mitteilte, wollte der Mann am Freitagabend eine Straße überqueren, als er von dem Wagen erfasst wurde. Der Radfahrer stürzte und starb noch an der Unfallstelle.