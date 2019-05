Vermisste Frauenärztin aus Friedrichshagen tot aufgefunden

Die vermisste 55 Jahre alte Frauenärztin aus Friedrichshagen ist tot. Sie wurde laut Polizei am Freitagabend leblos in einem Keller in Mahlsdorf aufgefunden. Den Ermittlungen zufolge liegen bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Mit der Veröffentlichung eines Fotos suchte die Polizei nach der Frau. Die Ärztin soll am vergangenen Dienstag, 14. Mai, letztmalig ihre Wohnung an der Bölschestraße in Friedrichshagen verlassen haben.

Die Frauenärztin mit einer eigenen Praxis für Privatpatientinnen geriet nach Informationen der Berliner Morgenpost vor etwa acht Jahren in das Visier von Abtreibungsgegnern. Das Ermittlungsverfahren nach einer gegen sie gerichteten Strafanzeige wurde von der Berliner Staatsanwaltschaft aber eingestellt.