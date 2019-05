Zwei Arbeiter auf Baustelle in Berlin verschüttet

Bei Abrissarbeiten in einem Mehrfamilienhaus in Reinickendorf sind zwei Bauarbeiter verschüttet worden. Die Rettungsarbeiten dauern an.

Berlin. Schwerer Unfall am Freitagmorgen: Im Reinickendorfer Ortsteil Konradshöhe sind auf einer Baustelle in der Jörsstraße zwei Bauarbeiter in einem Schacht verschüttet worden. Zu dem Unfall kam es bei Abrissarbeiten in einem Mehrfamilienhaus.

Die Feuerwehr konnte bereits eine Person befreien, sie kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die zweite Person ist noch bis zur Hüfte verschüttet, schwere Trümmer lagern auf ihr. Höhenretter versuchen aktuell, die Person zu befreien.

Wegen der Rettungsarbeiten fährt der Bus 222 nicht.

Mehr Polizeiberichte lesen Sie hier