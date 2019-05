Blaulicht-Blog: BVG-Bus stößt mit Pkw zusammen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Freitag, 17. Mai.

+++ BVG-Bus stößt mit Pkw zusammen +++

Auf der Invalidenstraße vor dem Hauptbahnhof in Mitte ist in der Nacht zu Freitag ein Pkw mit einem Bus der BVG zusammengestoßen. Verletzt wurde nach ersten Angaben niemand, es entstand erheblicher Sachschaden.

+++ Mercedes in Flammen +++

In der Laubestraße in Neukölln stand am Freitagmorgen ein Mercedes in Flammen. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen, so dass der Wagen nicht ganz ausbrannte, sondern nur im Frontbereich beschädigt wurde. Am Wildenbruchplatz in Neukölln brannte, kurz nach dem Feuer in der Laubestraße, erneut ein PKW, diesmal von einer Carsharing-Firma. Auch hier konnte die Feuerwehr schnell löschen. Verletzt wurde niemand, es wird Brandstiftung vermutet

Der brennende Mercedes in Neukölln.

Foto: Thomas Peise

+++ Wohnmobil brennt aus +++

In der Maxie-Wander-Straße in Hellersdorf brannte am späten Abend ein Wohnmobil komplett aus. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Einsatzkräfte löschen das Wohnmobil.

+++ Raub im Wettbüro +++

Mit einer Machete hat ein Maskierter in der Nacht zu Freitag ein Wettbüro in Moabit ausgeraubt. Er drohte dem 35 Jahre alten Angestellten und forderte das Geld aus der Kasse, wie die Polizei mitteilte. Als kurz darauf ein Kunde das Geschäft betrat, konnte der Täter demnach unerkannt fliehen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt.

+++ Brennende Pkw in Pankow +++

In der Neumannstraße in Pankow standen am Freitagmorgen gegen 3 Uhr zwei Pkw in Flammen, eines davon war ein Firmenfahrzeug. Die Feuerwehr konnte schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Es wird Brandstiftung vermutet.