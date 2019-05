In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 13. Mai.

Polizei und Feuerwehr Blaulicht-Blog: Zwei Tote in Wohnung in Forst aufgefunden

+++ Zwei Tote in Wohnung in Forst aufgefunden +++

In einer Wohnung in Forst (Spree-Neiße) sind am Montagmorgen zwei Tote entdeckt worden. Ein Großaufgebot der Polizei sei vor Ort, sagte ein Sprecher in Cottbus. Es handele sich um ein Tötungsdelikt. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen. Nähere Angaben wollte der Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht machen. Weitere Informationen soll es am frühen Nachmittag geben.

+++ Feuerwehr findet Mieter nach Wohnungsbrand bewusstlos auf +++

Die Berliner Feuerwehr hat in Prenzlauer Berg nach einem Wohnungsbrand den Mieter bewusstlos aufgefunden. Der 59 Jahre alte Mann kam mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hatte eine Anwohnerin des Hauses in der Marienburger Straße am Sonntagabend den Rauchgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Außer dem Mieter der Wohnung wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

+++ Wieder brennen Autos +++

Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen in Berlin in zwei Fällen Fahrzeuge angezündet. In Lichtenberg brannte ein Transporter in der Alfred-Jung-Straße aus, etwa eine Stunde später brannte in Prenzlauer Berg ein Fahrzeug in der Mendelssohnstraße, wie die Polizei mitteilte. In beiden Fällen wurden durch die Hitzeentwicklung jeweils zwei weitere Autos beschädigt. Ein Zusammenhang zwischen beiden Bränden war nach Polizeiangaben zunächst nicht erkennbar. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen, es handele sich um Fahrzeuge verschiedener Firmen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

+++ Geschäft mit Farbbeuteln beworfen+++

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht das Schaufenster einer Firma im Ortsteil Fennpfuhl beschädigt. Kurz vor 2 Uhr sahen Einsatzkräfte einer Objektschutzstreife in der Möllendorffstraße die Farbanhaftungen, die vermutlich durch Farbbeutel verursacht wurden. Der Rest des Fensters war zudem mit weißer Farbe beschmiert worden. Die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernommen.

+++ 19-Jähriger klaut Wohnmobil - Festnahme +++

Eine Anwohnerin der Balatonstraße in Friedrichsfelde sah in der vergangenen Nacht mehrere Personen, die sich an einem geparkten Wohnmobil zu schaffen machten, und alarmierte die Polizei. Als die Polizisten gegen 2.40 Uhr am Einsatzort eintrafen, waren die Diebe mit dem Wohnmobil weg. Bei der Absuche des Nahbereichs wurde das Fahrzeug festgestellt und ein 19-Jähriger, der das Wohnmobil fuhr, festgenommen.

+++ Quad-Fahrer bei Verkehrsunfall verletzt +++

Bei einem Verkehrsunfall in Marzahn am Sonntagnachmittag ist ein Quad-Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte ein Skoda-Fahrer gegen 14.15 Uhr von der Straße Alt-Friedrichsfelde nach rechts auf eine Tankstelle fahren. Der 44-jährige Autofahrer hatte angehalten und ließ einen von der Tankstelle kommenden Fahrzeugführer runter fahren. Der 33-jährige Quad-Fahrer fuhr aus bisher unbekannter Ursache auf den haltenden Skoda auf und verletzte sich dabei sehr schwer. Ein Zeuge, Passanten und zwei Kriminalbeamte leisteten Erste Hilfe. Die Besatzung eines zufällig vorbeifahrenden Rettungswagens leitete Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Der 33-Jährige kam mit multiplen Frakturen und Verletzung der Lunge zur intensivmedizinischen Behandlung in eine Klinik. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen und der sich anschließenden Unfallaufnahme kam es bis 19.20 Uhr zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

+++ Autoknacker festgenommen +++

Ein aufmerksamer Zeuge hat in der vergangenen Nacht die Polizei nach Gesundbrunnen alarmiert. Der 27-Jährige hatte einen Mann beobachtet, der sich an einem in der Osloer Straße geparkten Opel Zafira zu schaffen machte und dann unverrichteter Dinge wieder abzog. Der Zeuge, der zwischenzeitlich die Polizei alarmiert hatte, folgte dem Unbekannten und sah, wie dieser nun in der Koloniestraße an einem geparkten VW-Bus hantierte, diesen öffnete und durchwühlte. Eintreffende Polizisten einer Einsatzhundertschaft nahmen in Tatortnähe einen 40-Jährigen fest, der von dem Zeugen als Autoeinbrecher wiedererkannt wurde.