Blaulicht-Blog: Mieter nach Wohnungsbrand bewusstlos

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 13. Mai.

+++ Feuerwehr findet Mieter nach Wohnungsbrand bewusstlos auf +++

Die Berliner Feuerwehr hat in Prenzlauer Berg nach einem Wohnungsbrand den Mieter bewusstlos aufgefunden. Der 59 Jahre alte Mann kam mit einer schweren Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus, wie die Polizei am Montag mitteilte. Demnach hatte eine Anwohnerin des Hauses in der Marienburger Straße am Sonntagabend den Rauchgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Außer dem Mieter der Wohnung wurde nach Polizeiangaben niemand verletzt. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

+++ Wieder brennen Autos +++

Unbekannte Täter haben am frühen Montagmorgen in Berlin in zwei Fällen Fahrzeuge angezündet. In Lichtenberg brannte ein Transporter in der Alfred-Jung-Straße aus, etwa eine Stunde später brannte in Prenzlauer Berg ein Fahrzeug in der Mendelssohnstraße, wie die Polizei mitteilte. In beiden Fällen wurden durch die Hitzeentwicklung jeweils zwei weitere Autos beschädigt. Ein Zusammenhang zwischen beiden Bränden war nach Polizeiangaben zunächst nicht erkennbar. Der Staatsschutz habe die Ermittlungen aufgenommen, es handele sich um Fahrzeuge verschiedener Firmen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.