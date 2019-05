Radfahrerin schwer verletzt: Polizei Berlin sucht Zeugen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, den 25. April 2019, wurde in Oberschöneweide eine Radfahrerin schwer verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 21-Jähriger gegen 16.30 Uhr mit einem VW Golf die Straße An der Wuhlheide und stieß bei der Einmündung der Spindlersfelder Straße mit einer von dort kommenden 31-jährigen Radfahrerin zusammen. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen am Kopf, am Rücken und am Bein und wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht.

Der Verkehrsermittlungsdienst fragt:

- Wer kann Angaben dazu machen, wie es zu dieser Unfallsituation gekommen ist?

- Wer hat den Unfall beobachtet oder kennt mögliche Zeuginnen oder Zeugen?

- Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 6 in der Nipkowstraße 23 in Berlin-Adlershof unter der Rufnummer (030) 4664-672800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.