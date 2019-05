Am Donnerstagabend kam es in einem Lokal in Tiergarten zu einer Schießerei. Zwei Personen wurden verletzt, eine davon schwer.

Täter flüchtig Schießerei in Café an Kurfürstenstraße - zwei Verletzte

Berlin. In einem Café in der Kurfürstenstraße in Tiergarten ist es am späten Donnerstagabend zu einer Schießerei gekommen. Nach ersten Informationen der Berliner Morgenpost wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer.

Am Donnerstagabend musste die Polizei in die Kurfüsrtenstraße anrücken. Foto: Thomas Peise

Dort hatte es eine Schießerei gegeben. Foto: Thomas Peise

Die Schießerei spielte sich in einem Café ab. Foto: Thomas Peise

Zwei Personenj sollen verletzt sein Foto: Thomas Peise

Eine Person wurde schwer verletzt. Foto: Thomas Peise



Die Täter flüchteten. Foto: Thomas Peise

Die Kriminaltechnik kümmert sich um die Spurensicherung. Foto: Thomas Peise



Offenbar flüchteten die Täter, eine nähere Absuche der Polizisten blieb bislang erfolglos. Der Bereich des Tatortes wurde am Abend weiträumig abgesperrt, die Kriminaltechnik hat die Spurensicherung übernommen. Weitere Einzelheiten gibt es derzeit noch nicht.