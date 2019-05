Bodyguard von Bundespräsident Steinmeier verliert Waffe

Berlin. Nach einem Bericht des „Tagesspiegel“ hat ein Personenschützer des Bundeskriminalamtes (BKA) seine Dienstwaffe verloren. Es handele sich um eine „Glock 17“. Eine Sprecherin des BKA bestätigte der Berliner Morgenpost entsprechende Informationen.

Der Polizeibeamte habe die Waffe in der Nacht zu Mittwoch in einem Dreisternehotel nahe des U-Bahnhofs Grenzallee verloren. Der Beamte habe den Verlust am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr gemeldet. Nähere Angaben konnte das BKA am Donnerstag zunächst nicht machen.

Der Oberkommissar gehört laut den Informationen zum Personenschutz des Landeskriminalamtes Niedersachsen und ist derzeit beim BKA und der Sicherungsgruppe 1 tätig. Die Einheit mit Sitz in Treptow ist für den Schutz früherer und amtierender Bundespräsidenten zuständig.

Bis zur Klärung des Falls sei der Oberkommissar von seinen Aufgaben entbunden, teilte das BKA mit. Die Staatsanwaltschaft Berlin hat die Ermittlungen übernommen.