Baulicht-Blog: Feuerwehr rettet Meerschweinchen bei Brand

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, 9. Mai.

+++ Feuerwehr rettet drei Meerschweinchen aus Brandwohnung+++

Am Mittwochabend ist in einem Hinterhaus an der Beusselstraße in Moabit ein Feuer in einer Küche ausgebrochen. Die Feuerwehr hatte den Brand rasch unter Kontrolle und konnte drei Meerschweinchen aus der Wohnung in Sicherheit bringen. Zur Ursache des Feuers kann noch nichts gesagt werden. Die Beusselstraße war während der Löscharbeiten voll gesperrt.

+++ Geldautomat im U-Bahnhof gesprengt +++

Im U-Bahnhof Innsbrucker Platz haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt.

Foto: Morris Pudwell

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen in Schöneberg einen Geldautomaten gesprengt. An das Geld gelangten die Täter im U-Bahnhof Innsbrucker Platz aber nicht, wie die Polizei mitteilte. Der Automat in einer Zwischenebene des Bahnhofs geriet in Brand und musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Der oder die Täter flüchteten gegen 2.50 Uhr in unbekannte Richtung. Der Bahnverkehr wurde nicht behindert, aber der Zugang zum Bahnhof war eingeschränkt. Die Polizei ermittelt.

+++ Feuer in Flüchtlingsunterkunft ausgebrochen +++

In einer Flüchtlingsunterkunft in Marienfelde hat es gebrannt.

Foto: BM

Bei einem Brand am Mittwochabend in einer Küche auf dem Gelände der Flüchtlingsunterkunft an der Marienfelder Allee 66 in Marienfelde sind nach ersten Erkenntnissen fünf Personen leicht verletzt worden. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

+++ Autofahrer prallt gegen Baum und stirbt +++

Ein Autofahrer ist bei einem Unfall in Karstädt in der Prignitz ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam sein Wagen am Mittwochabend von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Mehr Einzelheiten zu dem Unfall teilte das Lagezentrum in Potsdam zunächst nicht mit.