Blaulicht-Blog: Zwei Autos auf Polizeigelände in Brand

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Mittwoch, 8. Mai.

+++ Zwei Autos auf Polizeigelände in Brand +++

Auf dem Sicherstellungsgelände der Polizei an der Cecilienstraße in Marzahn haben am frühen Mittwochmorgen zwei Autos gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

+++ Kartenspiel eskaliert – Mann greift zum Pfefferspray +++

Ein Kartenspiel ist am Dienstagabend in Wedding eskaliert. Einer der beiden Spieler geriet nach dem Spiel in einer Wohnung an der Schulstraße in Rage, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Mann sprühte dem 56 Jahre alten Gastgeber Pfefferspray ins Gesicht, nahm sich Geld aus dessen Portemonnaie und flüchtete. Herbeigerufene Polizeibeamte nahmen den 63-Jährigen wenig später in dessen Wohnung fest. Das Opfer wurde durch das Pfefferspray leicht im Gesicht verletzt. Ihm gelang es aber, seine Augen selbst auszuspülen. Wieso es zu dem Übergriff gekommen war, war zunächst noch unklar.

+++ 24-Jähriger vor Hostel niedergestochen - Polizei fasst Verdächtigen +++

Im Fall eines in Friedrichshain niedergestochenen 24-Jährigen hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 19-Jährige sei in einer Wohnung in Altglienicke gefasst worden, teilte ein Sprecher am Dienstagabend mit. Der junge Mann soll einen Bekannten am 4. Mai vor einem Hostel an der Gürtelstraße mit einem Messer an Oberkörper, Rücken und Händen schwer verletzt haben. Der Angreifer war nach der Tat geflohen, das Opfer kam in ein Krankenhaus und musste operiert werden. Der Tatverdächtige soll am Mittwoch einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Eine Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung.