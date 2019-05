Schon wieder ein Unfall mit einem Car-Sharing-Fahrzeug: In Tiergarten kam es in der Nacht zu Dienstag zu einem Zusammenstoß.

Auf der Straße des 17. Juni / Ecke Yitzak-Rabin-Straße in Tiergarten ist in der Nacht zu Dienstag ein Smart einer Carsharing-Firma mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Dabei erlitten zwei Personen Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Der zerbeulte Pkw im Vordergrund, im Hintergrund der Car-Sharing-Smart.

Foto: Thomas Peise

Mehr zum Thema: