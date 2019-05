Blaulicht-Blog: Car-Sharing-Auto prallt mit Pkw zusammen

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Dienstag, 7. Mai.

+++ Wieder Unfall mit Car-Sharing-Fahrzeug +++

Auf der Straße des 17. Juni / Ecke Yitzak-Rabin-Straße in Tiergarten ist in der Nacht zu Dienstag ein Smart einer Carsharing-Firma mit einem anderen Pkw zusammengestoßen. Dabei erlitten zwei Personen Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Der stark beschädigte Pkw auf der Kreuzung in Tiergarten.

Foto: Thomas Peise

+++ Problematische Polizei-Statistik zu antisemitischen Taten +++

Die Statistiken der Berliner Polizei über antisemitische Straftaten sind bei der Zuordnung zu vermuteten Tätergruppen unscharf und wenig präzise. Das geht aus einer bisher nicht veröffentlichten Antwort des Senats auf eine Anfrage des FDP-Innenpolitikers Marcel Luthe hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Viele Fälle würden Rechtsextremisten zugeordnet, ohne dass es konkrete Anhaltspunkte dafür gebe.

Das Problem hängt auch mit der niedrigen Aufklärungsquote bei diesen Fällen zusammen. In Berlin wurden von den 324 erfassten antisemitischen Taten im Jahr 2018 nur 111 (34 Prozent) aufgeklärt. Schon länger gibt es Kritik von Experten, wonach die Zuordnung der allermeisten Fälle zu rechtsextremen Tätern nicht stimmig sei und weitere Tätergruppen, etwa aus islamistischen und anderen muslimischen Kreisen, zu wenig beachtet würden.