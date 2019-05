Blaulicht-Blog: Polizisten finden Tresor auf der Straße

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Montag, 6. Mai.

+++ Polizisten finden Tresor am Straßenrand +++

Polizisten haben am frühen Morgen an der Kreuzung Brockenstraße Ecke Kielufer in Neukölln einen Tresor am Straßenrand entdeckt. Dieser stammt mutmaßlich aus einem Einbruch in einen Supermarkt. Einsatzkräfte sicherten Spuren und beschlagnahmten den Tresor. Die Kriminalpolizei ermittelt.

+++ Rauchentwicklung auf Ausflugsschiff +++

Auf einem Ausflugsschiff kam es in der Nacht zur einer starken Rauchentwicklung aus dem Maschinenraum. Die Feuerwehr wurde zur Schleuse Charlottenburg gerufen, wo das Schiff anlegte. Dann wurde der Brand gelöscht. Zwei Frauen erlitten leichte Schocks und wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt.