In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonntag 5. Mai.

+++ Verletzte bei Streit in Wohnung +++

Ein Streit in einer Wohnung an der Edisonstraße in Oberschöneweide hat in der Nacht zu Sonntag ein blutiges Ende gefunden. Nach ersten Informationen sollen dabei vier Personen verletzt worden sein. Mindestens eine Person soll dabei Stiche in die Brust abbekommen haben. Die genauen Hintergründe waren zunächst unklar.