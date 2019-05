Blaulicht-Blog: Razzia in Neukölln in Shishabars und Wettbüros

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Sonnabend, 4. Mai.

+++ Razzia in Shishabars und Wettbüros in Neukölln +++

Wieder eine Razzia in Neukölln: Seit Freitagabend um 19.30 Uhr bis Sonnabendmorgen waren über 150 Kräfte von Polizei, Ordnungsamt und Finanzbehörden im Einsatz gegen Clan-Kriminalität. Sie waren unter anderem in der Jonasstraße in Neukölln. Dort wurden in einer Shishabar mehrere Kilogramm Tabak vom Zoll beschlagnahmt. Ein Anzündgrill für Shishakohle sicherte das Ordnungsamt.

Ein Mann leistet Widerstand

Auch in der Karl-Marx-Straße wurden Lokale begangen. Es wurden auf rund 300 Metern mehrere Geschäfte untersucht. In einem Laden wollte sich ein Gast nicht kontrollieren lassen. Er musste zu Boden gebracht und fixiert werden. Bei der Durchsuchung stellte sich heraus, dass der Mann zwei verschreibungspflichtige Medikamente bei sich trug und eine größere Anzahl Ecstasy-Tabletten. Der Mann wurde abgeführt.

Drogen im Fahrzeug vermutet

In der Hermannstraße Höhe Flughafenstraße wollte die Polizei ein Fahrzeug mit mehreren Insassen kontrollieren. Bei der Kontrolle sollen sich die vier Insassen heftig gewehrt haben. Ein Mann wurde zu Boden gebracht und konnte festgenommen werden. Alarmierte Kräfte, die gerade bei einer Razzia in der Jonasstraße beschäftigt waren, eilten zu Hilfe. In dem Fahrzeug wurden Drogen vermutet.

Fahrzeuge kontrolliert

Bereits am Nachmittag kontrollierte die Polizei Fahrzeuge auf der Hermannbrücke. Es ging um auffällige Limousinen, protzige SUVs und getunte Sportwagen, an denen illegale technische Veränderungen vorgenommen wurden.

Der Fahrer mit dem BMW Cabrio missachtete ein Anhaltesignal der Polizei, die ihn bereits in der Lahnstraße stoppen wollten. Er geriet dann beim Linksabbiegen zufällig in die Kontrolle. Die Beamten haben bis zum Abschluss der Maßnahme drei Fahrzeuge sichergestellt.