Blaulicht-Blog: Brennende Mülltonnen nach Mai-Demo

In unserem Blog finden Sie die aktuellen Meldungen von Polizei und Feuerwehr in Berlin von Donnerstag, 2. Mai.

+++ Brennende Mülltonnen in Friedrichshain +++

Nach der Demo am 1. Mai wurden in der Nacht zu Donnerstag in der Rigaer Straße in Friedrichshain mehrere Mülltonnen angezündet und Beamte mit Steinen beworfen. Eingesetzte Beamte brachten Mülltonnen weg, um zu verhindern, dass diese auch noch angezündet werden.

Polizisten räumen vorsorglich Müllcontainer in Friedrichshain zur Seite.

Foto: Thomas Peise

+++ Mercedes S-Klasse angezündet +++

In der Crellestraße in Schöneberg haben Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag versucht, einen Mercedes S-Klasse in Brand zu setzen. Durch schnell eintreffende Polizisten konnte ein Ausbrennen des Wagens verhindert werden.

Unbekannte haben einen Mercedes S-Klasse in Schöneberg in Brand gesetzt.

Foto: Thomas Peise

+++ Polizei stoppt Räuber mit Schuss ins Bein +++

Ein bewaffneter mutmaßlicher Räuber ist in Fürstenwalde (Oder-Spree) von der Polizei mit einem Schuss ins Bein gestoppt worden. Zuvor sei er mit einem Messer in der Hand auf Polizisten zugelaufen, als diese ihn festnehmen wollten, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Der 51-Jährige habe am Mittwoch einen Mann mit einem Messer bedroht, zu Boden gestoßen und danach im Auto des Opfers nach Geld gesucht. Er habe mehrere Autoscheiben zerstört und sei geflüchtet. Das 68 Jahre alte Opfer wurde am Arm verletzt. Nach einer stundenlangen Fahndung stellte die Polizei den mutmaßlichen Täter. Der 51-Jährige wurde nach dem Schuss ins Krankenhaus gebracht.